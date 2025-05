Deportaciones en Illinois: ¿tener una licencia de conducir para indocumentados te asegura un estatus de inmigrante legal?

En Illinois, uno de los pocos estados que otorgan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, la pregunta sobre la validez de estos documentos ante los oficiales de inmigración sigue generando incertidumbre. Con las constantes tensiones migratorias en Estados Unidos, especialmente bajo las políticas de la administración Trump, muchos inmigrantes en el estado se preguntan si su licencia de conducir puede servir como una garantía frente a las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La respuesta es más compleja de lo que parece.

Desde 2024, Illinois introdujo la Licencia de Conducir para Visitantes Temporales (TVDL, por sus siglas en inglés), la cual está destinada a inmigrantes sin estatus legal. Esta licencia tiene una franja morada en la parte superior y una leyenda que indica "No válido para identificación". Aunque este documento es válido para conducir, ¿puede realmente proteger a los inmigrantes frente a las autoridades migratorias que buscan confirmar su estatus legal? En este artículo, desglosamos los aspectos más importantes sobre este tema y qué documentos sí son necesarios para demostrar legalidad ante ICE.

¿Una licencia de conducir estándar en Illinois puede servir ante ICE?

La respuesta breve es no. La licencia de conducir estándar emitida en Illinois no es válida para probar el estatus migratorio de una persona, ya que no tiene la capacidad legal de confirmar que un individuo tiene permiso para estar en Estados Unidos. Aunque esta licencia permite a los inmigrantes alquilar casas, abrir cuentas bancarias o conducir legalmente, no tiene validez como identificación ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con las regulaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los oficiales pueden solicitar documentos a cualquier persona que se encuentre en un espacio público, sin importar si la persona está o no bajo sospecha de actividad ilegal. En ese contexto, la licencia de conducir no es suficiente para demostrar que una persona tiene un estatus legal en Estados Unidos.

Para enfrentar este tipo de situaciones, los inmigrantes necesitan presentar documentos específicos, tales como la tarjeta de residencia permanente o el número de Seguro Social. Estos documentos son los que confirman un estatus migratorio regular. Además, las autoridades advierten que el presentar documentos falsos o mentir a un oficial de ICE podría acarrear consecuencias graves, como la deportación inmediata.

¿Qué utilidad tiene la licencia de conducir para indocumentados en Illinois?

La Licencia de Conducir para Visitantes Temporales (TVDL) ha sido una de las principales herramientas que Illinois ha implementado para permitir que los inmigrantes sin estatus legal puedan conducir sin temor a ser detenidos por no tener licencia. Sin embargo, este documento no es una solución para aquellos que necesitan demostrar su legalidad en Estados Unidos. La TVDL tiene un propósito claro: permitir la circulación segura y legal en las calles, pero no exime a los inmigrantes de las leyes migratorias.

La principal característica de esta licencia es su franja morada, lo que la diferencia de la licencia de conducir estándar. A pesar de que los inmigrantes pueden utilizarla para algunas actividades cotidianas, como alquilar un inmueble o comprar un automóvil, no les protegerá si un oficial de ICE solicita la verificación de su estatus migratorio.

La confusión que genera este tipo de licencia es entendible, ya que muchos inmigrantes creen erróneamente que tenerla los protegerá de las deportaciones o de ser detenidos por ICE. Sin embargo, solo los documentos que demuestran un estatus legal real son los que pueden garantizar su permanencia en el país.

¿Qué documentos sí pueden ser utilizados para verificar el estatus migratorio?

Ante la duda, es importante que los inmigrantes indocumentados sepan qué documentos pueden presentar a las autoridades migratorias para evitar problemas. Los documentos válidos para confirmar el estatus legal son: