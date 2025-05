Atención, inmigrantes en EEUU: Trump permitirá el ingreso a extranjeros para el Mundial 2026 bajo esta condición

Donald Trump y JD Vance advirtieron que inmigrantes y turistas no no podrán quedarse por mucho tiempo en Estados Unidos por el Mundial 2026. | Foto: Composición LR/AFP/CNN

Donald Trump y JD Vance advirtieron que inmigrantes y turistas no no podrán quedarse por mucho tiempo en Estados Unidos por el Mundial 2026. | Foto: Composición LR/AFP/CNN

La administración del presidente Donald Trump advirtió que los turistas internacionales que planeen ingresar a Estados Unidos para asistir a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 serán bienvenidos, pero deberán abandonar el país una vez finalice el torneo. Así lo informó The New York Times tras una conferencia del grupo de trabajo sobre el Mundial celebrada el martes en la Casa Blanca, donde altos funcionarios del gobierno federal explicaron los términos bajo los cuales se facilitará el ingreso de extranjeros al territorio estadounidense.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance expresó que el país está dispuesto a recibir a aficionados de todo el mundo con motivo del evento deportivo, pero bajo condiciones claras. Enfatizó que, una vez concluya el torneo, los visitantes deberán regresar a sus países de origen.

Estados Unidos permitirá el ingreso de extranjeros para la Copa Mundial de Fútbol de 2026

La política anunciada por el gobierno busca regular el flujo de turistas y evitar que los inmigrantes y los turistas excedan el tiempo autorizado en sus visas de ingreso. De acuerdo con The New York Times, el vicepresidente JD Vance fue enfático al declarar: “Todo el mundo es bienvenido a venir y ver este increíble evento. Pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que volver a casa. Si no, tendrán que hablar con la secretaria Noem”, en referencia a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, también presente en la reunión.

Noem no amplió la advertencia emitida por Vance, pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, respaldó la postura: “Hagan un viaje por carretera. Vean Estados Unidos”, dijo. Sin embargo, matizó de inmediato: “No se queden más tiempo del que tengan en la visa. No se queden mucho tiempo”. La administración reiteró que se reforzarán los controles migratorios durante el evento y que las autoridades utilizarán todos los recursos necesarios para hacer cumplir la normativa vigente.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Copa Mundial de Fútbol de 2026?

La Copa Mundial de Fútbol se celebrará entre junio y julio de 2026 y será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. En total, 104 partidos se disputarán, de los cuales 78 se jugarán en territorio estadounidense. Según los datos oficiales de la FIFA, el torneo contará con la participación de 48 selecciones nacionales, superando el formato anterior de 32 equipos.

Las ciudades anfitrionas en Estados Unidos serán: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Seattle y el área de la bahía de San Francisco. La gran final se disputará en el estadio MetLife, sede de los equipos de fútbol americano Giants y Jets, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Canadá acogerá encuentros en Toronto y Vancouver, mientras que México lo hará en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.