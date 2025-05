En medio del aumento de tensiones por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el gobierno de Xi Jinping evalúa una nueva estrategia diplomática: ofrecer una cooperación reforzada contra el fentanilo como gesto para reabrir el diálogo con Washington. La medida busca reducir el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump, que ya alcanzan un 145% sobre la mayoría de los productos chinos.

Fuentes diplomáticas consultadas por medios como The New York Times y The Wall Street Journal aseguran que Wang Xiaohong, ministro de Seguridad Pública de China y presidente de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos, podría encabezar una misión oficial hacia Estados Unidos o un tercer país. El objetivo sería formalizar un plan bilateral de cooperación antidrogas, con lo que se retomaría el contacto que se había suspendido desde 2022 tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.

Beijing evalúa ofrecer cooperación antidrogas para frenar la guerra comercial con Washington

El papel de China en el tráfico global de opioides sintéticos ha sido duramente criticado por sucesivos gobiernos estadounidenses. La administración Trump vinculó directamente el ingreso de precursores químicos desde China con la crisis de sobredosis que ha causado casi 450.000 muertes en Estados Unidos en los últimos años. En respuesta, Beijing implementó en 2019 la prohibición de todas las variantes del fentanilo, en un gesto que fue leído como una maniobra para suavizar la disputa arancelaria.

Ahora, con el conflicto comercial recrudecido, China considera nuevamente este canal de entendimiento. Según la prensa estadounidense, Wang Xiaohong ya mantuvo una reunión por videoconferencia en enero con Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, en la que ambos gobiernos destacaron “avances positivos” en el último año. Beijing esperaría que una nueva ronda de cooperación facilite también una reducción de sanciones comerciales por parte de Washington.

Cómo los químicos precursores del fentanilo escapan al control pese a la vigilancia china

Uno de los mayores desafíos técnicos en la lucha contra el fentanilo es el control de sus precursores químicos, muchos de los cuales tienen usos legítimos en la industria farmacéutica. Aunque China ha ampliado recientemente su lista de sustancias reguladas, los fabricantes ilegales continúan adaptándose, desarrollando compuestos alternativos que esquivan los marcos regulatorios.

Además, parte del problema radica en la logística: pequeños envíos desde laboratorios chinos hacia México y Canadá terminan en manos de cárteles que luego distribuyen el opioide en Estados Unidos. Expertos como Shen Dingli, académico en relaciones internacionales, han señalado que el problema es político más que técnico. “China tiene la capacidad para frenar este tráfico, si decide actuar con determinación”, declaró en una entrevista reciente.