Trump niega querer un tercer mandato: "Estoy buscando tener cuatro grandes años"

Donald Trump ha asegurado que no busca otro periodo presidencial. Foto: AFP

Durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no planea postularse para un tercer mandato en 2028. “Esto no es algo que esté buscando hacer”, respondió cuando la periodista Kristen Welker le preguntó directamente si consideraba continuar en el poder más allá de su segundo mandato.

Trump, de 78 años, señaló que su objetivo es cumplir “cuatro grandes años” de gobierno y luego entregar el cargo a otro dirigente republicano. Aun así, evitó comprometerse con claridad sobre el respeto a los límites de la Constitución y mencionó que existen “métodos” para lograr una eventual reelección, sin explicar a qué se refería.

Trump asegura que no busca un tercer gobierno

Durante la mencionada entrevista, de este domingo 4 de mayo, el presidente de Estados Unidos reiteró que no está considerando seriamente extender su permanencia en la Casa Blanca. "Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante", dijo.

Sin embargo, en marzo ya había mencionado que no hablaba en tono de broma cuando se refería a la posibilidad de un tercer mandato. En esa ocasión, también insinuó que existen mecanismos para hacerlo, aunque sin ofrecer detalles. Poco después, la tienda oficial de su campaña puso a la venta gorras con el mensaje “Trump 2028”.

A finales de abril, una de sus cuentas oficiales en la red X (antes Twitter) publicó una fotografía de su hijo Eric Trump usando una de estas gorras. La imagen fue interpretada como una señal política, pese a que la Constitución prohíbe expresamente un tercer mandato presidencial desde la aprobación de la Enmienda 22 en 1947.

Modificar esta norma requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso y la aprobación de al menos 38 legislaturas estatales, un proceso largo y complejo que parece inviable en el contexto actual. Aun así, Trump ha manifestado en varias ocasiones su intención de seguir influyendo en el liderazgo del Partido Republicano, incluso después de dejar el poder.

Trump sobre respetar la Constitución: "No lo sé

En otro momento de la entrevista, Welker le preguntó al mandatario si considera que debe obedecer la Constitución como jefe de Estado. Trump respondió: “No lo sé”. La frase generó preocupación en sectores políticos, incluso entre algunos miembros de su partido. El senador republicano Rand Paul escribió en X: “O somos una sociedad libre, regida por la Constitución o no lo somos”, lo cual parece una crítica directa, aunque no haya mencionado al presidente.

Trump también fue consultado sobre si ciudadanos y no ciudadanos deben recibir el mismo trato en cuanto al derecho al debido proceso, como establece la Quinta Enmienda. Trump contestó: “No soy abogado. No lo sé”. Luego aclaró que su administración “obviamente acatará” las decisiones de la Corte Suprema, pero insistió en que los tribunales están impidiendo que su gobierno avance en materia migratoria.

Desde que retomó la presidencia en enero de 2025, Trump ha enfrentado obstáculos legales por aplicar deportaciones aceleradas sin audiencias judiciales. Algunos jueces federales han frenado esas medidas, considerando que violan el derecho al debido proceso.

Critican a Trump por disfrazarse de papa

El viernes 2 de mayo, Donald Trump compartió en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece vestido como el papa. La publicación se difundió desde cuentas oficiales de la Casa Blanca, pocos días después del fallecimiento de Francisco y en vísperas del cónclave que elegirá a su sucesor. El gesto fue criticado por líderes católicos y figuras políticas en Estados Unidos y Europa.

La Conferencia Católica del Estado de Nueva York publicó un comunicado en el que acusó al mandatario de burlarse de la fe. “No hay nada inteligente ni gracioso en esta imagen, señor presidente”, señalaron. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y uno de los posibles participantes del cónclave, también expresó su rechazo: “No ha estado bien”, declaró desde Roma.

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi calificó la publicación como “una ofensa a los creyentes” y acusó al presidente de actuar como un “provocador”. En respuesta, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió al mandatario y aseguró que Trump viajó a Italia para asistir al funeral del papa y expresar su respeto hacia la Iglesia Católica.