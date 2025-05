Príncipe Harry pierde batalla legal en Reino Unido y afirma que su padre, el rey Carlos, no le habla: ''Sería lindo reconciliarnos”

En el 2020, el príncipe Harry sorprendió al mundo tras renunciar a sus deberes reales. A raíz de la resignación, se dieron modificaciones en las medidas de seguridad que le correspondían. Desde entonces, el príncipe ha temido por su bienestar y el de su familia con Meghan Markle, razón por la cual, en 2021, impugnó el retiro de sus garantías de protección.

Recientemente, se reveló que el duque de Sussex perdió la apelación, motivo por el cual, según el hijo menor del rey Carlos III, el monarca ha dejado de hablarle. Esta disputa legal con el gobierno británico le ha costado al príncipe Harry la comunicación con su padre, además de otros miembros de la familia real que ya venían enemistados con él por la publicación de su libro de 2023.

Gobierno de Reino Unido le niega protección policial al príncipe Harry

La protección del príncipe Harry fue reducida en febrero de 2020, cuando decidió dejar sus funciones como miembro activo de la familia real británica y trasladarse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan, duquesa de Sussex. A partir de ese momento, el gobierno del Reino Unido solo le brindaría seguridad en situaciones específicas, en lugar de una cobertura permanente.

Desde que perdió la protección financiada por el gobierno británico, el príncipe Harry ha enfrentado al menos 2 amenazas graves contra su seguridad, según reveló su abogado en documentos judiciales. Una de ellas provino de Al Qaeda, que difundió un mensaje afirmando que su asesinato sería motivo de celebración para los musulmanes, mientras que otra ocurrió durante una peligrosa persecución por parte de paparazzi en Nueva York, en la que él y su esposa Meghan se vieron involucrados.

Finalmente, en la decisión anunciada el 2 de mayo, los jueces David Bean, Andrew Edis y Geoffrey Vos rechazaron su apelación.“Fuera del Reino Unido él estaba fuera de la cohorte, pero cuando está en Reino Unido su seguridad debe ser considerada como apropiada dependiendo de las circunstancias”, aseguró Geoffrey Vos. Lo más probable es que esto deje al príncipe con una elevada factura para costear los gastos del proceso judicial.

Príncipe Harry asegura que no se habla con su familia y que le gustaría reconciliarse con ellos

Durante la entrevista, el príncipe Harry reveló que su relación con el rey Carlos se ha visto afectada por el conflicto legal con el gobierno británico en torno a su seguridad personal. Él afirmó que este fue un factor clave en su distanciamiento con la monarquía, especialmente tras su renuncia a los deberes reales en 2020 junto a su esposa Meghan. Harry también confesó que su padre "no le habla por este asunto de la seguridad", y expresó su deseo de reparar los lazos familiares: "me encantaría reconciliarme con mi familia".

El duque de Sussex compartió su frustración al sentir que su propia familia no lo respaldó en un tema tan delicado: “Pensé que, con todos los desacuerdos y todo el caos que estaba ocurriendo, en lo único que podía confiar era en que mi familia me mantuviera a salvo”. Debido a esta situación, afirmó que por ahora es “imposible” llevar a su esposa e hijos de regreso al Reino Unido.

Aunque reconoció que ha tenido “muchos desacuerdos” con distintos miembros de su familia, Harry señaló que el tema de la seguridad representa el mayor “punto de fricción”. “Es lo único que queda”, dijo, y agregó: “Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán que haya escrito un libro. Por supuesto, nunca me perdonarán muchas cosas. Pero… me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”. Finalmente, reflexionó sobre la salud de su padre: “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre… pero sería lindo reconciliarnos”.