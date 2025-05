Durante años, Brian Jeffrey Raymond aparentó ser un respetado diplomático estadounidense en México. Con una larga trayectoria en la Embajada de Estados Unidos y vínculos con la CIA, su imagen era la de un funcionario intachable. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un depredador sexual que aprovechó su puesto y su estatus para atraer a mujeres, drogarlas y abusar de ellas.

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó el expediente que documenta los crímenes de Raymond. En él, se revelan testimonios de mujeres que fueron víctimas del exdiplomático entre 2018 y 2020, periodo en el que estuvo destinado en la Ciudad de México. Él usaba apps de citas como Tinder o Bumble, generaba confianza con su imagen de “funcionario ejemplar”, y las invitaba a su residencia diplomática, donde las drogaba con alimentos y bebidas adulteradas.

Caso Brian Jeffrey Raymond: abren expediente de sus crímenes sexuales en México

El expediente recién abierto revela que Brian Jeffrey Raymond abusó sexualmente de al menos 9 mujeres en México. Todas ellas relataron un patrón similar: conocieron a Raymond a través de aplicaciones de citas, aceptaron una invitación para cenar y, tras consumir vino, quesos u otros alimentos proporcionados por él, perdieron el conocimiento. Al despertar, se encontraban desorientadas, muchas veces desnudas y con signos de haber sido violentadas sexualmente.

Las agresiones ocurrieron, principalmente, en una residencia en Polanco, en la capital mexicana. Aunque la policía llegó a intervenir en al menos un caso, Raymond fue liberado gracias a su inmunidad diplomática. A pesar de que no tenía antecedentes penales, el material audiovisual encontrado por el FBI demostró que grababa los abusos y almacenaba cientos de fotografías y videos de sus víctimas inconscientes.

Documentos revelan testimonios de las víctimas de violación de Brian Jeffrey

Los documentos judiciales desclasificados exponen con crudeza el dolor de las víctimas. Muchas no recordaban los hechos hasta que fueron localizadas por el FBI y se les mostraron las imágenes que Raymond había registrado. Las reuniones con los agentes ocurrieron en embajadas, cafeterías o incluso en sus hogares. Las mujeres reaccionaron con incredulidad, angustia y náuseas al ver los videos de sí mismas bajo los efectos de drogas.

“No quería que la gente se enterara de lo sucedido porque me daba vergüenza, porque me juzgarían, porque la sociedad juzga a las víctimas y porque nos hacen responsables de todo”, expresó una de las víctimas. “Conocí el verdadero miedo a perder la vida, a no poder respirar, a no poder ponerme de pie, a sentir que me iba a desmayar, a sentir que la habitación en la que estaba se cerraba sobre mí…”, afirmó otra mujer violentada por Raymond.

Algunas sobrevivientes compartieron que confiaron en él por su apariencia pulcra, su forma elocuente de hablar y el prestigio que implicaba su cargo. Declararon sentir culpa, vergüenza y miedo de denunciar, ya que la sociedad suele responsabilizar a las víctimas. En total, Raymond reconoció haber abusado de 27 mujeres en distintos países, 9 de ellas en México.

PUEDES VER: Adolescente colombiana desaparecida hace 5 meses en Missouri es hallada en armario de abusador sexual en Colorado

Modus operandi de exdiplomático estadounidense: citas de Tinder y estupefacientes en la cena

La estrategia de Raymond era siempre la misma. Subía fotos amigables a sus perfiles de Tinder y Bumble, donde se presentaba como diplomático. Tras lograr el “match”, organizaba citas en lugares públicos para ganarse la confianza de las mujeres. Posteriormente, las invitaba a su departamento —pagado por el gobierno de Estados Unidos— y ahí les ofrecía cenas con vino, carne, queso y chocolate. Lo que ellas no sabían era que estos alimentos estaban adulterados con sustancias para sedarlas.

Los relatos de las víctimas coinciden en detalles: náuseas repentinas, desvanecimientos y confusión al despertar. Algunas lograron pedir ayuda tras recobrar parcialmente el conocimiento; otras solo descubrieron lo ocurrido tiempo después, cuando fueron contactadas por las autoridades. En algunos casos, el FBI halló más de 70 fotos y videos tomados durante los ataques, donde Raymond aparecía abusando de las mujeres mientras estaban inconscientes.