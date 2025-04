Ellen Pompeo, estrella de 'Grey's Anatomy', revela porqué nunca abandonará la serie: ''No tendría sentido''

La actriz, quien recientemente redujo su presencia, sigue como narradora principal y productora ejecutiva. Pompeo, con ingresos anuales de US$20 millones, asegura que alejarse no sería beneficioso. Foto: AFP/ABC.

La actriz Ellen Pompeo, aclamada por su papel de Meredith Grey en la Grey’s Anatomy, ha dado razones sobre el porqué nunca abandonará completamente la serie. Ella afirmó en una reciente entrevista, de manera muy franca, que los motivos financieros pesan en su decisión. Además, mencionó el impacto emocional que tiene la serie en los espectadores, y agradeció al programa por catapultarla a la fama.

Pompeo afirmó que dejar el programa "no tendría sentido, ni emocional ni financieramente". La actriz mencionó que la serie fue transmitida más de mil millones de veces en 2024, y que las compañías propietarias y distribuidoras obtienen grandes beneficios de su imagen y trabajo. "Si me alejara por completo, todos ganarían dinero con mi esfuerzo de 20 años y yo no recibiría nada", señaló. ​

¿Qué rol desempeña Ellen Pompeo en Grey's Anatomy?

A pesar de haber reducido su presencia en pantalla desde la temporada 19, Pompeo continúa como narradora principal y productora ejecutiva. Desde 2018, la actriz ha defendido la equidad salarial en la industria del entretenimiento, y negoció un contrato que la convirtió en una de las actrices televisivas mejor pagadas, con ingresos anuales de US$20 millones.

Se espera que Pompeo aparezca en al menos siete episodios de la última temporada, para consolidar su papel en la serie. También ha explorado nuevos proyectos, como su participación en la serie limitada de Hulu Great American Family, este sería su primer papel luego de Grey’s Anatomy en casi 20 años.

¿Qué pasó con el personaje de Meredith Grey en la serie?

El personaje de Meredith Grey, interpretado por Ellen Pompeo, no ha muerto ni ha tenido un cierre definitivo en Grey's Anatomy. Según la serie, Meredith se mudó a Boston junto a sus hijos para trabajar en un proyecto de investigación sobre el Alzheimer, enfermedad que afectó a su madre, Ellis Grey.

Por esa razón, es posible que su personaje vuelva más adelante. Pompeo destacó que tiene otros proyectos en mente, pero que guarda un profundo cariño por la serie y los fans, quienes aclaman más episodios donde ella aparezca. Por lo pronto, ella continuará como narradora y productora del exitoso programa.