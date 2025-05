Inteligencia Artificial genera preocupación en las universidades por el posible reemplazo de algunas carreras

La inteligencia artificial está comenzando a transformar la educación superior, pero su incursión en las universidades ha desatado un debate intenso, especialmente en las disciplinas humanísticas. El uso de herramientas basadas en IA para la creación de contenido y la asistencia en tareas académicas ha generado incertidumbre sobre el futuro de las carreras que se enfocan en las humanidades. La presencia de la IA en este ámbito plantea interrogantes sobre la originalidad del trabajo académico y el papel del pensamiento crítico en la formación de los estudiantes.



El temor a que la IA reemplace el trabajo humano en áreas como la literatura, comunicaciones, filosofía o historia es real y creciente. Mientras algunos defienden su utilidad para facilitar tareas repetitivas y mejorar la enseñanza, otros advierten que podría desvirtuar la esencia de las humanidades, que se basa en la reflexión profunda y la interpretación subjetiva. Las universidades están atrapadas entre incorporar la tecnología de manera responsable y preservar los valores que fundamentan las carreras humanísticas.



¿Cuál es el impacto de la IA en la enseñanza académica?

La implementación de herramientas de IA está cambiando la manera en que se imparten algunas materias. Los profesores están comenzando a integrar algoritmos y software que pueden facilitar el aprendizaje personalizado, pero también surgen preocupaciones sobre la pérdida de la interacción humana en el aula.

Las políticas prohibicionistas, los bloqueos de plataformas y las advertencias en los programas educativos han creado un ambiente de estancamiento. No obstante, el autor señala que esta táctica de desestimar la existencia de la inteligencia artificial resulta insostenible: “Es simplemente una locura”, afirma con contundencia.



La ética detrás de la inteligencia artificial en las humanidades



A medida que las universidades adoptan la IA, se plantea la pregunta de si es ético permitir que una máquina asuma tareas que tradicionalmente requerían habilidades humanas, como el análisis literario o la interpretación histórica. Algunas instituciones ya han comenzado a formular estrategias para integrar la IA de manera ética en las carreras humanísticas. Estas estrategias incluyen la capacitación de docentes y la creación de políticas académicas que regulen el uso de la tecnología en las aulas.

El historiador D. Graham Burnett, en un artículo publicado en la reconocida revista The New Yorker, advierte sobre las profundas implicaciones que los sistemas automatizados tienen en la educación y en la generación de conocimiento académico. Según Burnett, la creciente dependencia de estas tecnologías podría transformar no solo la forma en que se enseña, sino también la naturaleza misma del aprendizaje y la investigación en el ámbito académico.