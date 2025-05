Estados Unidos emite alerta sanitaria por productos con "chicharrones" de Colombia: "No tienen autorización"

El gobierno estadounidense ha emitido una alerta sanitaria que prohíbe el consumo de ciertos productos alimenticios importados de Colombia, específicamente aquellos que contienen "chicharrones" de cerdo. Esta medida se toma tras la detección de irregularidades en la comercialización de estos productos en varios estados.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) ha señalado que Colombia no cuenta con la autorización necesaria para exportar productos cárnicos. La alerta se originó después de inspecciones realizadas en locales de Florida y Nueva York, donde se encontraron alimentos que no cumplen con las normativas sanitarias.

La advertencia incluye varios tipos de papas fritas que contienen chicharrones de cerdo. Foto: De Todito

La advertencia incluye varios tipos de papas fritas que contienen chicharrones de cerdo, lo que ha generado preocupación entre los consumidores. A pesar de que no se ha solicitado un retiro del mercado, se insta a la población a no consumir estos productos, que fueron importados entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

Colombia no puede exportar productos cárnicos a Estados Unidos

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió una alerta sanitaria dirigida a productos alimenticios importados desde Colombia, algunos de los cuales también se consumen en el país sudamericano.

En un comunicado, el FSIS advirtió: “Colombia no puede exportar productos cárnicos a Estados Unidos”, y remarcó que los artículos involucrados, como papas fritas con chicharrón, “no deben consumirse”.

Dado que no están autorizados para su ingreso, estos productos no deberían encontrarse en el mercado estadounidense, según precisó el FSIS. Aunque no se ha ordenado un retiro oficial, la entidad advirtió que algunos de estos artículos podrían permanecer almacenados en los hogares de los consumidores, pese a que ya no están disponibles para la venta.

Productos afectados por la alerta sanitaria de Estados Unidos

La alerta sanitaria abarca una variedad de productos que deben ser evitados por los consumidores. Entre ellos se encuentran:

Bolsa plástica de 270 g que contiene seis bolsas de aluminio de 45 g de papas fritas mixtas ‘De Todito NATURAL’ con ‘CHICHARRÓN AMERICANO JACKS’, ‘Margarita’ y ‘NATU CHIPS’.

Bolsas de aluminio de 165 g que contienen papas fritas mixtas ‘De Todito NATURAL’ con ‘CHICHARRÓN AMERICANO JACKS’, ‘Margarita’ y ‘NATU CHIPS’.

Bolsa plástica de 270 g que contiene seis bolsas de aluminio de 45 g de papas fritas mixtas ‘De Todito BBQ’ con ‘CHICHARRÓN AMERICANO JACKS’, ‘Margarita’ y ‘NatuChips’.

Bolsas de aluminio de 165 g que contienen papas fritas mixtas ‘De Todito BBQ’ con ‘CHICHARRÓN AMERICANO JACKS’, ‘Margarita’ y ‘Natuchips’.

Bolsas de aluminio de 165 g que contienen chips mixtos ‘De Todito LIMÓN’ con ‘CHICHARRÓN AMERICANO JACKS’, ‘Margarita’, ‘TOSTITOS’ y ‘NATU CHIPS’.

Bolsa plástica de 270 g que contiene seis bolsas de aluminio de 45 g de totopos mixtos ‘De Todito LIMÓN’ con ‘CHICHARRÓN AMERICANO JACKS’, ‘Margarita’, ‘TOSTITOS’ y ‘NATU CHIPS’.

¿Qué es de Todito Colombia?

De Todito, una reconocida marca de snacks de origen colombiano y parte del portafolio de PepsiCo Alimentos Colombia bajo la línea Margarita, ha logrado una amplia presencia tanto en el mercado local como entre comunidades latinoamericanas en el exterior. Este producto se caracteriza por su mezcla de papas fritas, plátanos, doritos y chicharrón, y está disponible en sabores clásicos como natural, limón y BBQ.