Así tengan la Green Card: inmigrantes en EEUU no pueden realizar estas actividades si son residentes permanentes o indocumentados

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como la Green Card, es un logro importante para muchos inmigrantes. Sin embargo, ser titular de esta tarjeta no otorga todos los derechos de un ciudadano estadounidense. Existen actividades clave que los residentes permanentes no pueden realizar, las cuales pueden poner en riesgo su estatus migratorio si no se toman en cuenta.

Por otro lado, los inmigrantes indocumentados enfrentan aún mayores restricciones en cuanto a sus derechos y oportunidades. Conocer estas limitaciones es fundamental para evitar problemas legales y de inmigración. A continuación, te explicamos las principales actividades restringidas para los inmigrantes, tanto con Green Card como para los indocumentados.

Inmigrantes en USA: ¿qué actividades no pueden realizar los residentes permanentes?

A pesar de tener una Green Card, los residentes permanentes en Estados Unidos deben tener presente que existen varias actividades que están fuera de su alcance. No tener la ciudadanía americana impide realizar ciertos derechos fundamentales. Algunas de estas restricciones son:

Votar en elecciones federales: aunque los residentes permanentes viven y trabajan en el país, no tienen derecho a votar en elecciones presidenciales, ni en elecciones de senadores o miembros de la Cámara de Representantes. Esto es exclusivo para los ciudadanos estadounidenses.

Postularse para cargos públicos como el de presidente, vicepresidente o los miembros del Congreso. Aunque pueden trabajar en muchas áreas del gobierno, no tienen acceso a estas posiciones políticas de alto nivel.

Ausentarse por largos períodos: para estancias mayores a un año, es necesario obtener un permiso especial de reingreso.

Acceder a ciertos beneficios gubernamentales como la Seguridad Social, Medicaid y otros programas de bienestar están restringidos solo a quienes tienen la ciudadanía americana.

¿Cómo obtener la ciudadanía americana en Estados Unidos?

Para muchos inmigrantes, la obtención de la ciudadanía americana es el siguiente paso después de recibir la Green Card. El proceso de naturalización puede ser largo y requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos(USCIS). Los requisitos básicos para la naturalización son: