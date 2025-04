La política migratoria en Estados Unidos vuelve a generar preocupación entre las comunidades extranjeras, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025. Con una postura más estricta frente a la inmigración, la nueva administración ha reforzado los controles migratorios. En este contexto, los residentes permanentes deben extremar precauciones. Uno de los requisitos legales más ignorados es la obligación de portar la Green Card en todo momento.

Salir sin la tarjeta de residencia permanente puede tener consecuencias legales. La normativa migratoria exige que los residentes permanentes lleven este documento en todo momento. Ante el incremento de los controles, no presentar la Green Card cuando es solicitada puede derivar en sanciones o en problemas legales.

¿Qué pasa si no portas la Green Card en Estados Unidos?

De acuerdo con la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), todo residente permanente mayor de 18 años debe portar la Green Card en todo momento. Este documento es la única prueba oficial del estatus migratorio legal ante cualquier autoridad.

No cumplir con esta norma se considera un delito menor. Aunque las sanciones no siempre se aplican, la ley establece claramente las posibles consecuencias. Si un agente migratorio solicita el documento y el residente no puede presentar la tarjeta, podría enfrentar una multa de hasta 100 dólares o incluso una pena de cárcel de hasta 30 días. Además, la ausencia de este documento puede generar dificultades en controles migratorios o al realizar trámites oficiales, como renovaciones, solicitudes o acceso a servicios públicos.

¿Por qué es obligatorio portar la tarjeta de residencia permanente?

Portar la Green Card no es una recomendación, sino una obligación legal para todos los residentes permanentes. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se trata de un requisito básico que figura en la "Guía para nuevos inmigrantes".

Este documento, además de confirmar el estatus legal, es fundamental para llevar a cabo trámites cotidianos que requieren identificación oficial o prueba de residencia. En un contexto de deportaciones masivas, cualquier omisión puede malinterpretarse y derivar en consecuencias legales inesperadas.

Otro de los motivos para llevar la Green Card es evitar complicaciones que puedan derivar en una deportación bajo el Gobierno de Donald Trump. El presidente ha intensificado los controles migratorios, con un enfoque en el combate al fraude y en el endurecimiento de sanciones por errores documentales.

Cinco situaciones en las que portar la Green Card es indispensable

Existen momentos clave en los que portar la Green Card no solo es útil, sino esencial. Aquí algunas de las situaciones más frecuentes:

Durante controles migratorios o policiales: si una autoridad solicita comprobar el estatus migratorio, la Green Card debe estar disponible de inmediato.

si una autoridad solicita comprobar el estatus migratorio, la Green Card debe estar disponible de inmediato. Al viajar fuera y dentro del país: para salir y reingresar a Estados Unidos, es necesario presentar la tarjeta. También se recomienda llevarla en viajes domésticos.

para salir y reingresar a Estados Unidos, es necesario presentar la tarjeta. También se recomienda llevarla en viajes domésticos. Al buscar empleo: muchos empleadores solicitan pruebas de elegibilidad para trabajar, y la Green Card es uno de los documentos aceptados oficialmente.

muchos empleadores solicitan pruebas de elegibilidad para trabajar, y la Green Card es uno de los documentos aceptados oficialmente. Para abrir cuentas bancarias o solicitar crédito: instituciones financieras exigen pruebas de identidad y residencia legal; la Green Card cumple con ambos requisitos.

instituciones financieras exigen pruebas de identidad y residencia legal; la Green Card cumple con ambos requisitos. En trámites con agencias gubernamentales: desde sacar una licencia hasta inscribirse en servicios públicos, se requiere demostrar el estatus legal vigente.

