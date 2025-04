Estados Unidos revoca la visa al expresidente de Costa Risa y Nobel de la Paz, Óscar Arias

Óscar Arias, reconocido por su relevante rol en la pacificación de Centroamérica durante los años 80 y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987, enfrenta un revés diplomático tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar su visa. La medida, que sorprendió a diversos sectores tanto en Costa Rica como a nivel internacional, no incluyó justificación oficial, según declaraciones del propio exmandatario.

El expresidente, una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea de Costa Rica, informó que fue notificado el 23 de abril sobre la anulación de su documento de entrada a Estados Unidos, luego de intentar renovar su visa B1-B2. El Departamento de Estado no emitió comentarios al respecto, lo que aumenta la incertidumbre sobre los motivos de la revocación.

La inesperada revocación de la visa de Óscar Arias

La revocación de la visa al expresidente Óscar Arias ha generado preocupación y desconcierto entre líderes políticos, académicos y defensores de los derechos humanos. Arias aseguró que no ha recibido razones de parte de las autoridades estadounidenses. "El consulado solo me dijo que el Departamento de Estado no suele explicar las razones por las que niega o revoca una visa", afirmó. Esta postura del gobierno estadounidense ha abierto una serie de especulaciones en torno al trasfondo político y diplomático de la medida.

Arias, quien gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), es recordado por su rol fundamental en la firma del Acuerdo de Paz de Esquipulas II, que ayudó a poner fin a los conflictos armados en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su legado en la pacificación regional lo convirtió en una figura de prestigio internacional. La noticia de su impedimento de entrada a Estados Unidos. despierta dudas sobre un posible cambio en la percepción internacional respecto a su figura.

Contexto político y repercusiones internacionales

El anuncio ocurre en un momento de creciente tensión geopolítica. Óscar Arias ha sido crítico de ciertos liderazgos mundiales y ha mantenido una postura firme sobre la guerra en Ucrania, condenando la invasión rusa y respaldando abiertamente a Volodimir Zelenski. Además, ha apoyado iniciativas que cuestionan la influencia de China en América Latina, respaldando la cooperación con Taiwán, lo que podría tener implicaciones diplomáticas.

En Costa Rica, la administración del presidente Rodrigo Chávez no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación de Arias. Sin embargo, la noticia ha provocado reacciones divididas. Algunos sectores consideran la revocación como un acto simbólico que podría estar vinculado a eventos del pasado, incluyendo acusaciones de acoso sexual que Arias enfrentó en 2019 y que fueron desestimadas judicialmente. A pesar de la resolución legal, su reputación pública sufrió desgaste.

Durante el gobierno de Donald Trump, se intensificaron los controles migratorios y se endurecieron los criterios para otorgar visas, incluso a figuras con notoriedad internacional. Aunque Arias no recibió ninguna sanción o acusación formal por parte de Estados Unidos, esta medida podría estar enmarcada en nuevas políticas de revisión diplomática que aún persisten bajo otras administraciones.