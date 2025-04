Esta es la cascada "más bella" de California, miles de excursionistas arriesgan su vida y desafían la prohibición de entrada

Mossbrae Falls, una de las cascadas más bellas de California, recibe cerca de 30.000 visitantes al año pese a los riesgos del acceso ilegal por vías de tren activas. Foto: The Outbound Collective

Ubicada al norte, de California, Mossbrae Falls se levanta como una de las joyas naturales más hermosas y discretas del estado. Un paraíso medio escondido cerca de Dunsmuir, tan brillante en belleza como desafiante para quien osa buscarlo. Sin embargo, no todo es simple admiración. Cada año, sin excepción, miles se aventuran, ignorando advertencias, hacia las aguas de la cascada. Un camino riesgoso, casi imposible.

La fama de Mossbrae Falls no nació sola. Instagram, TikTok, estas plataformas, le han puesto un reflector inmenso. Un verdadero imán de clicks. Autoridades locales, lógicamente alarmadas, han emitido múltiples advertencias sobre el peligro real de caminar por vías ferroviarias en funcionamiento. Una advertencia, que lamentablemente, pocos parecen escuchar.

¿Por qué está prohibido el acceso a Mossbrae Falls y qué riesgos implica llegar hasta allí?

El acceso prohibido a Mossbrae Falls no es mero capricho. El ingreso a la cascada está prohibido principalmente por cuestiones de seguridad. Para alcanzar la cascada, hay que recorrer más de un kilómetro sobre rieles activos de Union Pacific Railroad, donde circulan trenes de carga que no detienen su paso. Un escenario de pesadilla que, ya ha cobrado varias vidas, aunque no lo suficiente para frenar la corriente humana.

Y aunque se repiten las tragedias, el magnetismo de esta joya californiana parece invencible. Los visitantes cruzan, sin barandillas ni protecciones ese delgado corredor junto a las vías. A veces llevando niños o perros. Irónico. Increíble. Pero sucede. La viralización en redes no solo promueve la belleza, sino que magnifica el riesgo público, alimentando un ciclo de preocupación constante para los residentes locales.

¿Qué esfuerzos se están realizando para permitir un acceso seguro a la cascada?

Desde hace años, Dunsmuir, un poblado de historia ferroviaria, busca soluciones prácticas. Junto a la Mount Shasta Trail Association, persiguen el sueño de crear un sendero seguro hacia Mossbrae Falls. Una vía oficial. Un paso controlado que elimine la necesidad absurda de caminar por donde pasan locomotoras de 2.000 toneladas. Los proyectos existen, en papel. La ejecución, no tanto.

No todo es sencillo, la propiedad del terreno se halla dividida entre varios actores: la Fundación Saint Germain, que considera sagrado el entorno y rechaza el turismo masivo y la poderosa Union Pacific Railroad, que simplemente no quiere asumir el riesgo de tragedias nuevas. Un conflicto prolongado, de intereses y temores.

Se implementaron métodos de recaudación, como estaciones de donación turística en Hedge Creek Falls que apenas se ha logrado unos US$5.000 en recaudación. Una cifra irrisoria si se compara con el coste estimado del sendero. una triste realidad. La creación de un acceso seguro no solo evitaría más muertes. También revitalizaría la economía local. Dunsmuir arrastra, desde 1991, las heridas de un terrible accidente químico ferroviario que envenenó sus aguas y devastó su entorno. Un flujo controlado de turistas podría ser justo la chispa que necesitan.