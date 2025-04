Visa de EEUU por 15 dólares: descubre cómo obtener este visado y sus requisitos

En una medida destinada a facilitar los viajes a Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha lanzado una opción para que los menores de 15 años, residentes en México, puedan obtener la visa de turista B1/B2 por un costo reducido de solo 15 dólares, muy por debajo de los 185 dólares que normalmente cuesta este tipo de visado. Este beneficio tiene una vigencia de 10 años, lo que representa un ahorro significativo para las familias que planean viajar con niños a Estados Unidos. Sin embargo, el costo reducido está condicionado a una serie de requisitos específicos que deben cumplirse para acceder a este beneficio.

Este ajuste en las tarifas no solo tiene implicaciones financieras, sino que también introduce cambios en los procedimientos que los solicitantes deberán seguir para obtener la visa. A continuación, te explicamos quiénes son elegibles para acceder a este descuento y cuáles son los documentos necesarios para completar la solicitud de la visa B1/B2 a tan bajo costo.

¿Quiénes pueden obtener la visa de EE. UU. por solo 15 dólares?

Este tipo de visa, que normalmente cuesta 185 dólares, es ahora más accesible para los menores de 15 años que sean nacionales de México. No obstante, para que un niño o adolescente pueda beneficiarse de esta tarifa reducida, deben cumplirse ciertos requisitos clave. En primer lugar, al menos uno de los padres o el tutor legal del menor debe ser mexicano y estar solicitando o contar con una visa de visitante B1/B2 válida por 10 años.

Además, es necesario que el padre o tutor que gestione la visa del menor esté en proceso de obtener la visa de turista de forma simultánea. Esta es una condición crucial para que el menor pueda beneficiarse de la tarifa reducida, ya que no se permite que un solicitante menor de edad obtenga la visa de 15 dólares si el adulto encargado no está solicitando el visado o no posee una visa vigente.

Es importante tener en cuenta que el beneficio de la tarifa de 15 dólares no es permanente. La visa tendrá validez hasta que el menor cumpla 15 años, o hasta que se cumpla el plazo de 10 años, lo que ocurra primero. Una vez alcanzada esta edad, el menor deberá pagar la tarifa completa, que asciende a los 185 dólares si desea renovar su visa o solicitar una nueva.

Documentos necesarios para solicitar la visa para menores

Para realizar la solicitud de esta visa con tarifa reducida, los solicitantes deben reunir una serie de documentos específicos. A continuación se detallan los requisitos esenciales:

Formulario DS-160: Este formulario debe completarse en línea antes de la cita para la entrevista consular. Fotografía reciente del menor: La imagen debe ser a color, de frente, y sin sombrero ni filtros. Debe cumplir con las especificaciones exigidas por la embajada. Acta de nacimiento del menor: Es fundamental presentar este documento para verificar la identidad y la edad del solicitante. Pasaporte vigente del menor: El pasaporte debe estar en vigor al momento de la solicitud y durante todo el proceso de tramitación. Visa vigente del padre o tutor legal: Si el padre o tutor legal ya posee una visa de turista válida, deberá presentar la visa en la entrevista. Carta de autorización notariada: Si solo uno de los padres estará presente en la entrevista, se requiere esta carta, que autoriza al otro progenitor a realizar la solicitud en su nombre. Prueba de custodia legal: En caso de que uno de los padres tenga la patria potestad exclusiva sobre el menor, es necesario presentar documentos legales como el acta de nacimiento, una sentencia judicial o, en algunos casos, un acta de defunción si corresponde.

Este procedimiento busca asegurar que todos los solicitantes, incluidos los menores, cumplan con los requisitos legales y procedimentales establecidos por la embajada. Además, es importante destacar que los pagos por solicitud no son reembolsables, por lo que es esencial cumplir con todas las condiciones antes de realizar cualquier trámite.