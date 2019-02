Ex Miss Costa Rica denuncia a expresidente de su país por abuso sexual

La fiscalía de Costa Rica recibió la segunda denuncia penal contra el expresidente de ese país Óscar Arias por el delito de abuso sexual. En esta ocasión, la demanda fue interpuesta por la exreina de belleza costarricense Yazmín Morales, de 48 años.

Según informó la prensa internacional, la exmiss Costa Rica acudió el jueves a la Fiscalía Adjunta de Género para tomar acciones legales por un hecho ocurrido en el 2015. Explicó que no lo hizo antes, porque ningún abogado había querido apoyarla.

“En el momento en el que me pasó, conversé con tres abogados y los tres se negaron a ayudarme a denunciarlo y hasta me recomendaron no hacerlo, quizá le tenían temor porque me dijeron que lo conocían. Por eso yo preferí dejarlo ahí, porque los tres me dijeron que no era conveniente”, contó.

Sin embargo, tras enterarse de la denuncia interpuesta este lunes por la médico Alexandra Arce von Herold contra el expresidente y también premio Nobel de la Paz 1987 por violación sexual, finalmente Yazmín Morales dijo que tomó “fuerzas”.

La exreina de belleza informó en su denuncia que, en el 2015, Óscar Arias la contactó por Facebook, empezó a seguir sus publicaciones y eso la hizo sentir “halagada”. Luego la invitó a su casa con la excusa de regalarle un libro, ella acudió y ahí sucedieron los hechos.

“Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad. Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle, lo único que se me ocurrió fue ‘don Oscar, ya tengo que irme’”, señaló.

Agregó que dicho acontecimiento la dejó en shock, porque no esperaba una actitud así de una persona “tan reconocida” y a quien “admiraba muchísimo”. Según dijo a un medio internacional, él volvió a buscarla, pero ella no le contestó y lo bloqueó de sus redes sociales.