Aumentan saqueos en Gaza ante una "situación desesperada" por el bloqueo de la ayuda humanitaria por Israel, revela la ONU

Debido a que se vive una situación “desesperada” debido al bloqueo de ayuda humanitaria por Israel desde principios de marzo, los saqueos aumentaron en la Franja de Gaza, según reveló Stéphane Dujarric, un portavoz de la ONU este lunes 28 de abril. "Han aumentado los informes sobre saqueos, en el contexto de una situación humanitaria desesperada y de escasez de bienes", sostuvo Dujarric.

Este fin de semana, un camión en Deir Al Balah y un depósito en Gaza fueron saqueados. Durante el periodo transitorio del alto el fuego, "cuando llegaba la ayuda, no recibimos ninguna información sobre saqueos", insistió Dujarric. Sin embargo, aclaró que no dispone de datos sobre los responsables de los saqueos. "Cuando nos enfrentamos a saqueadores, no hacemos preguntas", afirmó.

¿Por qué Israel canceló la ayuda humanitaria a Gaza?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en marzo pasado que no permitirá el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, al sostener que Hamás controla los suministros y los transforma en un "presupuesto terrorista". Esta decisión se da en medio del estancamiento de las negociaciones para prolongar el alto el fuego establecido tras más de 15 meses de conflicto.

Netanyahu subrayó que no aceptará condiciones que no contemplen la liberación de rehenes por parte de Hamás. "El grupo islamista tiene el control de todos los suministros y bienes enviados a la Franja de Gaza", "abusa de la población de Gaza que intenta recibir ayuda" y "convierte la ayuda humanitaria en un presupuesto terrorista", afirmó. "No aceptaremos esto de ninguna manera", agregó.

Las consecuencias del bloqueo israelí en Gaza

La parálisis de la ayuda humanitaria impuesta por Israel ha desencadenado una crisis profunda en Gaza. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señaló que más del 80% de la población depende directamente de la asistencia internacional para sobrevivir. La falta de suministros, sumada a los daños estructurales provocados por los bombardeos recientes, ha llevado a comunidades enteras al borde del colapso social.

"La frustración y el hambre están impulsando a las personas a tomar medidas desesperadas", indicó en un comunicado el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos, Jamie McGoldrick. Las escenas de ciudadanos irrumpiendo en almacenes de alimentos reflejan el desespero de una población atrapada entre la violencia y la escasez. Naciones Unidas hizo un llamado urgente para que Israel permita el ingreso de convoyes humanitarios sin trabas, respetando el derecho internacional humanitario.

¿Qué medidas propone la ONU para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza?

Ante la gravedad del panorama, Naciones Unidas plantea la necesidad de establecer corredores humanitarios seguros en Gaza. La creación de zonas protegidas, supervisadas por observadores internacionales, figura entre las propuestas principales para garantizar el suministro de ayuda sin riesgos.

"Estamos negociando con todas las partes para asegurar el acceso humanitario inmediato y sostenido", manifestó Martin Griffiths, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. De concretarse esta iniciativa, se podría aliviar temporalmente la situación de miles de personas atrapadas en zonas de conflicto. Sin embargo, los avances dependen de la voluntad política de Israel y de la cooperación activa de los actores locales.

La ONU reiteró su compromiso de seguir trabajando para que Gaza no se convierta en un escenario de desastre humanitario irreversible. Mientras tanto, la población gazatí enfrenta cada día con una incertidumbre creciente, bajo el peso de un bloqueo que amenaza su existencia misma.