Rusia asegura disposición para tregua con Ucrania: "Donald Trump habla de un acuerdo y estamos listos"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, manifestó en una entrevista con el canal estadounidense CBS News que Rusia está lista para un acuerdo con Ucrania, aunque "todavía hay que afinar algunos elementos concretos". El anuncio coincide con la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca poner fin al conflicto iniciado en 2022.

Sin embargo, Rusia ha mantenido ofensivas militares en diversas regiones de Ucrania. Estados Unidos, por su parte, insiste en acelerar el proceso, aunque persisten desacuerdos clave, como el estatus de Crimea y la soberanía militar de Ucrania.

Rusia "lista" para un acuerdo

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, confirmó en una entrevista para 'Face the Nation with Margaret Brennan' que Rusia está dispuesta a firmar un pacto que ponga fin al conflicto. Según el canciller, Moscú mantiene una postura abierta a las negociaciones impulsadas por Donald Trump, quien ha promovido un plan de paz que contempla ciertos compromisos por ambas partes. No obstante, subrayó que todavía faltan por resolver “algunos elementos concretos”.

Entre los temas pendientes figura el futuro de Crimea, península ucraniana que Rusia anexó en 2014 y cuyo estatus se ha convertido en un punto de quiebre en las conversaciones. Mientras Moscú exige el reconocimiento internacional de su control sobre esta región, Ucrania y sus aliados europeos rechazan cualquier cesión territorial sin el establecimiento previo de un alto el fuego.

Por otro lado, Lavrov destacó avances en las negociaciones y elogió la disposición de Trump para abordar las causas profundas del conflicto.

Continúan los ataques de Rusia en Ucrania

A pesar de las negociaciones diplomáticas, la realidad en el terreno muestra un panorama diferente. Rusia lanzó nuevos ataques con drones en diversas regiones de Ucrania, entre ellas Járkiv, Donetsk y Dnipropetrovsk. Las ofensivas provocaron la muerte de al menos cinco personas, entre ellas civiles, que fueron alcanzados por bombardeos en zonas residenciales.

La continuidad de los ataques cuestiona las intenciones de Moscú respecto a su disposición para alcanzar una tregua. Al ser interrogado sobre estos ataques, Lavrov justificó que los objetivos son “militares o lugares civiles utilizados por el Ejército ucraniano”, lo que deja abierta la posibilidad de que continúen las operaciones mientras sean consideradas estratégicas.

En medio del complejo panorama, Rusia también sufrió un golpe interno con la muerte del general Yaroslav Moskalik, quien falleció tras la explosión de un artefacto en las afueras de Moscú. Se trata del oficial de mayor rango asesinado en territorio ruso desde 2024.

Estados Unidos exige determinar si la tregua es viable

Desde Washington, la administración de Donald Trump insiste en acelerar el proceso de paz, con señales de impaciencia ante la falta de avances concretos. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la próxima semana como “crucial” para definir si Rusia y Ucrania están listas para firmar un acuerdo. Rubio advirtió que, en caso de no lograrse un avance significativo, Estados Unidos podría replantear su implicación en el proceso.

Trump, quien recientemente se reunió con Volodímir Zelenski en Roma durante el funeral del papa Francisco, expresó sus dudas sobre la disposición de Vladimir Putin para cerrar el conflicto. A pesar de las diferencias, el mandatario estadounidense insiste en que no existe una solución militar viable y que solo mediante un acuerdo negociado se pondrá fin a la guerra.