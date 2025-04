El Vaticano exige a los invitados al funeral del papa Francisco que no usen TikTok ni se tomen selfies con el ataúd

La Iglesia católica se alista para darle el último adiós al papa Francisco. Las autoridades del Vaticano han solicitado a los asistentes que eviten tomarse selfies con el difunto durante su velorio en la Basílica de San Pedro. Además, se les está pidiendo que guarden sus celulares al pasar junto al féretro, con el fin de mantener un ambiente de respeto. Donald Trump confirmó su asistencia al emotivo evento.

El Vaticano reveló que estima la visita de 200.000 fieles para la última ceremonia que busca rendir homenaje al pontífice. Además, se espera la presencia de al menos 130 delegaciones internacionales, 50 jefes de Estado y 10 monarcas. Sin duda, entre los invitados confirmados se encuentran el presidente de Donald Trump, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron, el príncipe William, y el presidente Daniel Noboa.

¿Por qué el Vaticano realizó esas medidas?

La Santa Sede quiere que los fieles católicos y distinguidos invitados guarden la compostura de en este histórico suceso. Por este motivo, los celulares serán apagados en la entrada y los selfies o videos de TikTok serán considerados como una falta de respeto para la Iglesia. Lamentablemente, algunas personas se detienen frente al féretro para posar y subirlo a redes sociales. Asimismo, queda prohibido fotografiar o filmar al pontífice en su lecho de muerte o después de su fallecimiento, excepto cuando el camarlengo (autoridad interina) lo autorice con fines documentales, según una directiva emitida por el Vaticano en 1996.

Se revelaron los últimos minutos de vida del papa

El lunes 21 de abril, el papa Francisco murió a los 88 años en su residencia del Vaticano, la Casa Santa Marta, durante la mañana. El sumo pontífice padeció un ictus cerebral que provocó un coma y un colapso cardiocirculatorio irreversible. Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, confirmó la causa del fallecimiento a través del parte médico oficial.

El médico Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió a Jorge Bergoglio en el Hospital Gemelli de Roma, relató los últimos momentos de vida del papa Francisco. “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos, pero no me respondía, no había nada que hacer”, afirmó. El santo padre manifestó su deseo de “morir en casa” y evitar procedimientos invasivos. Alfieri añadió: “No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma”.

El cronograma del funeral del santo padre