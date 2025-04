La misteriosa 'caja blanca' del papa Francisco: ocultaría secretos de corrupción del Vaticano

La misteriosa caja blanca que Benedicto XVI le dejó a Francisco contiene secretos que podrían cambiar la percepción de la Iglesia Católica. En su interior, se encuentran “las situaciones más difíciles y dolorosas”, según expresó el Santo Padre en algún momento y que ha enfrentado la institución, revelando un trasfondo de abusos, corrupción y oscuros intereses.

El fallecido papa, quien renunció en 2013, dejó un legado complejo que ahora recaerá sobre los hombros de un nuevo sucesor. Sin embargo, Francisco en vida, al recibir esta caja, se enfrentó a la responsabilidad de abordar estos temas delicados que han marcado la imagen de la Iglesia a lo largo de los años. La revelación de estos secretos podría tener un impacto significativo en la credibilidad de la institución.

Benedicto XVI durante aquel traspaso señaló: “Yo he llegado hasta aquí; he tomado estas medidas, he apartado a estas personas. Ahora te toca a ti”. Foto: AP

Estas declaraciones fueron realizadas en el libro "Esperanza". La autobiografía, un texto que contiene todas las memorias del sumo pontífice recién fallecido. Lo novedoso es que el documento fue publicado mientras el Papa Francisco estuvo en vida, algo inusual en un Santo Padre.

¿Qué es la 'caja blanca' del Vaticano y qué contiene?

En su autobiografía ‘Esperanza’, el papa Francisco reveló que, tras su elección como sumo pontífice, recibió una serie de documentos confidenciales entregados directamente por su predecesor, Benedicto XVI. Según relató, el entonces papa emérito le confió información sensible sobre los casos más críticos que afectaban a la Iglesia Católica.

“Me dio una gran caja blanca”, escribió Francisco en su libro. “Todo está aquí (…) documentos relativos a las situaciones más difíciles y dolorosas. Casos de abusos, de corrupción, de oscuros intereses, de fechorías”.

El pontífice también expresó en sus memorias que sintió un profundo llamado a asumir la carga de los errores cometidos por miembros del clero. “Me sentía llamado a asumir la responsabilidad de todo el mal cometido por algunos sacerdotes”, señaló. Además, recordó unas palabras claves de Benedicto XVI durante aquel traspaso simbólico: “Yo he llegado hasta aquí; he tomado estas medidas, he apartado a estas personas. Ahora te toca a ti”.

¿Cuál fue de los principales problemas de la iglesia católica?

La pederastia dentro de la Iglesia Católica representó uno de los desafíos más complejos durante el pontificado de Benedicto XVI. La etapa final de su mandato estuvo marcada por la gestión de múltiples denuncias por abuso sexual, un contexto que se sumó al deterioro progresivo de su salud, razón oficial que motivó su renuncia al papado en 2013.

A lo largo de los años, Benedicto XVI enfrentó numerosas acusaciones de omisión y falta de firmeza en la lucha contra el abuso de menores en instituciones eclesiásticas de diversos países. No obstante, en una entrevista concedida en 2023 al diario La Nación, el papa Francisco se refirió a las críticas hacia su antecesor, reconociendo su papel en la confrontación de esta crisis. “Fue el primero en afrontar este problema”, afirmó.

En una carta escrita a propósito de un informe que detallaba abusos cometidos por miembros del clero, el papa emérito Benedicto XVI reflexionó con profunda autocrítica sobre el impacto de estos crímenes en las víctimas y en la Iglesia. “En todos mis encuentros con víctimas de abusos sexuales realizados por sacerdotes, he comprobado las consecuencias de una culpa muy grande, y he aprendido a comprender que nosotros mismos somos arrastrados por esta enorme culpa cuando la ignoramos”, expresó.

En ese mismo mensaje, Joseph Ratzinger reconoció su papel en el manejo de los casos durante su pontificado. “Tengo una gran responsabilidad en la Iglesia católica. Mi dolor es aún mayor por los abusos y errores que tuvieron lugar durante mi ministerio en lugares concretos”, sostuvo el pontífice alemán.

El texto también incluyó un reconocimiento a su sucesor, el papa Francisco, destacando el respaldo que le brindó en momentos difíciles. “Estoy particularmente agradecido por la confianza, el apoyo y las oraciones que el papa Francisco me ha expresado personalmente”, escribió.

Finalmente, Ratzinger abordó con serenidad el final de su vida, dejando entrever su fe y esperanza en el juicio divino: “Pronto me enfrentaré al juez final de mi vida. Aunque mirando hacia atrás pueda tener muchas razones para el miedo y la aprensión, estoy alegre de espíritu porque creo firmemente que el Señor no es solo un juez justo, sino también un amigo y un hermano”.