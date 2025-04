El reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó el 15 de abril su interés por consolidar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado en su país. En una entrevista con la cadena de televisión CNN, Noboa aclaró que su intención es que el gobierno de Trump lo apoye en las operaciones de seguridad, pero recalcó que las tropas estadounidenses no patrullarían las calles.

"Nos gustaría cooperar con las fuerzas estadounidenses, y creo que hay muchas maneras de hacerlo, especialmente en el seguimiento de las operaciones ilegales que se mueven fuera de Ecuador, pero el control de las operaciones estará en manos de nuestros militares y nuestra policía", precisó. Asimismo, hizo una comparación con la situación por la que atraviesa El Salvador, precisando que no son las mismas. "Mi caso es diferente al de El Salvador".

Noboa gestiona acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos

Noboa también refirió a CNN que su gobierno mantiene "planes, opciones y conversaciones" con autoridades estadounidenses y de esa manera lograr concretar una estrategia conjunta entre Ecuador y EE. UU. "Ahora solo necesitamos otra reunión, después de las elecciones, ahora como presidente electo, para consolidarlo", expresó. Previo a las elecciones presidenciales, Trump y Noboa ya se reunieron en Florida en un encuentro "amistoso y privado".

El encuentro no tuvo muchos detalles y se mantuvo de forma privada por decisión de Trump, así lo confirmó Noboa. Sin embargo, mencionó brevemente lo que se dialogó en el encuentro. "Hablamos de temas migratorios, me preguntó qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela. Yo le dije que me parece bien”, aseguró. Aclaró también sobre las deportaciones masivas en EE. UU. y la situación migratoria de los ecuatorianos. "Ecuador no está en la lista de prioridad" para deportaciones, agregó.

Noboa ante la situación de El Salvador: "Son realidades distintas"

"Mi caso es diferente al de El Salvador. Y ambos nos respetamos. Ambos nos apoyamos, pero al mismo tiempo, son realidades distintas. Y tenemos que ver las cosas según cada país", detalló. En ese sentido, afirmó que la situación por la que atraviesa El Salvador es muy distinta a Ecuador, y que su relación con el presidente Trump no es comparable a la que este mantiene con Bukele, quien anteriormente aceptó la repatriación de migrantes deportados desde EE.UU. con antecedentes de delitos violentos.

Como se recuerda, el 14 de abril se reunieron Bukele y Trump en el Despacho Oval. Durante la reunión, ambos mandatarios se mostraron entusiasmados por el encuentro. "Estamos deseando ayudar. Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos", señaló el mandatario salvadoreño.

Noboa invitó a Trump y Bukele a su ceremonia de investidura en Ecuador

El 24 de mayo, Daniel Noboa realizará su ceremonia de investidura en Ecuador tras ganar la segunda vuelta el 13 de abril en una competencia electoral con la candidata del correísmo Luisa González. El reelegido mandatario ecuatoriano confirmó la invitación al presidente de EE. UU., Donald Trump, y a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. De esa manera, se prevé que haya un nuevo encuentro con las autoridades del gobierno estadounidense.

Tras la victoria de Noboa, Trump posteó en su plataforma de Truth Social sus felicitaciones por su reelección presidencial, confirmándose así la buena relación que existe entre ambos mandatarios. "Felicitaciones a Daniel Noboa, quien será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. ¡No los defraudará!".