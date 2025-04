Estados Unidos advierte que no hay límites para envío de 'terroristas' a El Salvador: "Quedan miles del Tren de Aragua"

Donald Trump y Nayib Bukele se reunieron en Washington, este lunes 14 de abril. La visita del presidente de El Salvador había sido anunciada días antes en un comunicado donde se indicaba que se buscaba afianzar la alianza con Estados Unidos para combatir "el terrorismo y crimen organizado transnacional". Tras el esperado encuentro, los mandatarios han dado a conocer los acuerdos en declaraciones públicas. "Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda", comentó el mandatario salvadoreño.

La Casa Blanca confirmó la disposición del gobierno salvadoreño a continuar con la recepción de presuntos delincuentes deportados en sus cárceles, mediante declaraciones de Stephen Miller, subjefe del gabinete y uno de los principales responsables de la política migratoria de Trump. "No hay límite para el acuerdo: seguiremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador, así como a muchos otros países", dijo a la prensa. Además, resaltó que una parte de los miembros del Tren de Aragua que quedan en Estados Unidos viajaría hacia las cárceles de este país.

Sin límite para deportaciones

"Quedan miles de miembros del Tren de Aragua en este país, o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una parte de ellos irá a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo por erradicar esta organización terrorista extranjera de Estados Unidos", señaló Miller.

Estados Unidos tiene un acuerdo con El Salvador para deportar a delincuentes, incluidos presuntos miembros de pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua, y alojarlos en sus cárceles. El pacto, considerado sin precedentes, fue anunciado en 2025 tras una reunión entre Bukele y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Bukele ofreció a Estados Unidos la posibilidad de "externalizar" parte de su sistema penitenciario, aceptando recibir en El Salvador a criminales de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa anual de aproximadamente 6 millones de dólares.

Bukele se niega a devolver a salvadoreño deportado por error

Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado por error a El Salvador, permanece recluido en la megacárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó su retorno inmediato. Ábrego contaba con una orden judicial que impedía su deportación debido a los riesgos que enfrentaría en su país, pero fue enviado junto a otros migrantes bajo acusaciones no comprobadas de pertenecer a pandillas terroristas.

El presidente Nayib Bukele ha declarado públicamente que no devolverá a Ábrego a Estados Unidos, calificándolo de "terrorista" y afirmando que no liberará a personas peligrosas en El Salvador. "Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos", declaró a la prensa, en el Despacho Oval.