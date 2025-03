Periodista publica planes de ataques de Estados Unidos contra Yemen en la revista The Atlantic

"A nadie le importa un comino esta historia", declaró Donald Trump a la NBC News, en medio de preguntas sobre la reciente filtración de planes de ataques militares de Estados Unidos contra Yemen en un chat de Signal con el jefe editor de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Pese a que, luego de conocerse el presunto accidente, miembros del Senado y diversos políticos manifestaron preocupación, el presidente ha continuado restando importancia al suceso. "No era información clasificada", aseguró a la prensa. Entonces, el periodista decidió publicar lo que había evitado compartir en su primer artículo: los detalles del cronograma bélico al que tuvo acceso.

En su texto, Jeffrey Goldberg inicia con una especie de justificación del atributo que se ha tomado para compartir la información. Acusa que Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, ha negado haber enviado "mensajes de texto con aviones de guerra". Así también, menciona que Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, ha rechazado que se haya compartido "ningún material clasificado en ese grupo de Signal". La negación ha sido apoyada incluso por John Ratcliffe, director de la CIA, quien garantizó que sus comunicaciones no incluían información clasificada. El periodista procedió a revelar lo que ha sido negado como secreto.

The Atlantic publica el plan de guerra

En el primer artículo, titulado “La administración Trump me envió por error sus planes de guerra”, Goldberg narró cómo fue incluido en el chat y describió el contenido de los mensajes: una cadena de instrucciones operativas, aprobaciones y comentarios sobre la ofensiva contra objetivos hutíes. La revelación generó una fuerte reacción dentro del Congreso y entre expertos en seguridad, al evidenciar una posible violación de protocolos militares.

El segundo artículo, publicado por The Atlantic este miércoles, amplió la filtración al incluir textos íntegros de la conversación en Signal. El medio explicó que originalmente decidió no divulgar ciertos pasajes por considerarlos demasiado sensibles, pero que tras las repetidas declaraciones del gobierno en las que aseguraban que no contenían información clasificada, optó por hacerlos públicos.

Uno de los mensajes clave fue enviado por Pete Hegseth a las 11:44 a. m. (hora del Este) del 15 de marzo. En él escribió: “HORA AHORA (1144 et): Climatología FAVORABLE. Acabo de CONFIRMAR con el COMANDO CENTRAL que hay LUZ VERDE para lanzar la misión.”

Posteriormente, detalló: “1215et F-18 LANZAN (primer paquete de ataque)”.

“1345: Se abre la ventana del primer ataque de los F-18 (el objetivo terrorista está @su localización conocida, así que DEBERÍA SER PUNTUAL — también, lanzamiento de drones de ataque (MQ-9s)”, prosigue. “1415: Drones de ataque en el objetivo (AQUÍ ES CUANDO CAERÁN DEFINITIVAMENTE LAS PRIMERAS BOMBAS)”, agrega.

Estos mensajes, según The Atlantic, fueron enviados más de una hora antes del inicio del operativo. En el artículo, Goldberg subraya que los datos no incluían coordenadas exactas ni identificaciones de blancos, pero sí especificaban el tipo de aeronaves (F-18), los tiempos exactos de despegue y ataque, y la autorización final por parte del Comando Central.

Reacciones tras la divulgación del plan militar por The Atlantic

El Congreso ha reaccionado con preocupación, especialmente desde el bloque demócrata. Legisladores señalaron que el uso de una aplicación como Signal para discutir operaciones militares representa un “comportamiento descuidado e inaceptable”. En el Senado, Gabbard y el director de la CIA, John Ratcliffe, comparecieron ante el Comité de Inteligencia y recibieron duras críticas.

Por otro lado, el vicepresidente JD Vance, quien también figuraba en el chat, declaró que The Atlantic “sobrevendió” la historia. No obstante, los registros muestran que la conversación incluía comentarios en tiempo real sobre los efectos del ataque. Uno de ellos, escrito por Waltz, decía: “Edificio colapsado. Tuve múltiples identificaciones positivas. Trabajo increíble.”