Más de 50 países piden negociar aranceles de Estados Unidos, asegura asesor de Donald Trump

El gobierno de Donald Trump ha encendido las alarmas del comercio internacional tras confirmar que más de 50 países han solicitado abrir negociaciones para reducir o eliminar los nuevos aranceles que Estados Unidos ha comenzado a aplicar. La medida, que forma parte de la estrategia proteccionista del mandatario, ya está teniendo repercusiones en los mercados financieros y podría intensificar una guerra comercial a escala global.

A partir del sábado, entró en vigor un arancel general del 10% sobre todas las importaciones, mientras que productos procedentes de China y la Unión Europea enfrentan gravámenes aún más elevados, del 34% y 20% respectivamente. Según el propio presidente Trump, el 2 de abril marcaría “el día de la liberación”, al aplicar esta política a 184 países y territorios. La drástica decisión ya ha provocado una reacción inmediata de socios tradicionales, adversarios económicos y actores clave del comercio internacional.

VIDEO MÁS VISTO Montañas de basura se apilan en el Centro Comunitario Inglés en plena huelga de saneamiento

Kevin Hassett anuncia que 50 países piden negociar aranceles

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, fue quien confirmó el creciente interés por parte de más de medio centenar de naciones para negociar los nuevos aranceles impuestos por Trump. En una entrevista con la cadena ABC News, Hassett explicó que el sábado por la noche recibió un informe del Representante de Comercio donde se detallaban las solicitudes de diálogo. Aseguró que muchas de estas naciones temen que las medidas de Washington puedan afectar de forma severa a sus economías.

Pese al acercamiento diplomático de numerosos gobiernos, altos funcionarios estadounidenses han dejado claro que los nuevos gravámenes no se modificarán a corto plazo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las reglas no han sido equitativas durante décadas y que ahora el presidente Trump busca corregir ese desequilibrio estructural. Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó en CBS que no habrá aplazamientos en la implementación de las tarifas adicionales previstas para el 9 de abril.

Impactos de los aranceles de Estados Unidos

El anuncio de los aranceles masivos impulsados por Trump provocó un desplome en las principales bolsas internacionales y generó incertidumbre entre inversores. Firmas como JP Morgan advirtieron que la economía estadounidense podría entrar en recesión si persiste esta ofensiva comercial. Incluso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que los aranceles aumentarán la inflación y reducirán el crecimiento del país.

No obstante, desde la Casa Blanca aseguran que el consumidor estadounidense no se verá gravemente afectado. Hassett reconoció que podría registrarse un leve aumento en los precios, aunque lo consideró un efecto secundario necesario para proteger a la industria y el empleo nacional frente a lo que calificó como competencia desleal. Afirmó también que los aranceles no constituyen un impuesto tradicional, ya que su efecto dependerá de la dinámica entre oferta y demanda en el mercado global.

Además, la administración de Trump argumenta que esta política forma parte de una estrategia más amplia para reducir impuestos internos, contener el gasto público y reequilibrar las relaciones comerciales. Sin embargo, gran parte de la comunidad económica internacional teme que esta lógica provoque tensiones geopolíticas y represalias comerciales, en un momento en el que muchas economías aún se recuperan de impactos recientes.

Los países que se han manifestado

Entre las naciones que han alzado la voz se encuentra Vietnam, cuyo secretario general del Partido Comunista, To Lam, solicitó a Trump una prórroga de 45 días para evitar la entrada en vigor de un arancel del 46%. A través de una carta oficial, Lam pidió designar un representante para iniciar conversaciones con el viceprimer ministro vietnamita, Ho Duc Phoc, y propuso una reunión bilateral en Washington antes de que concluya mayo. Trump confirmó públicamente que sostuvo una llamada “muy productiva” con el líder vietnamita, quien prometió reducir sus aranceles a cero si se alcanza un acuerdo.

En Europa, los líderes del bloque comunitario intensificaron sus contactos durante el fin de semana con vistas a la reunión de ministros de Comercio prevista para el lunes. China, en cambio, respondió con medidas equivalentes contra productos estadounidenses. El Reino Unido también se pronunció: su primer ministro, Keir Starmer, declaró que “el mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido”, en referencia al fin del orden comercial multilateral.

Llama la atención que Rusia no haya sido incluida entre los países afectados por los aranceles. Hassett explicó que el gobierno estadounidense busca no entorpecer las negociaciones de paz en Ucrania, en las que Moscú participa activamente. No obstante, matizó que esta situación no implica un trato especial a largo plazo.