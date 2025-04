¿Quién es Ron Vara, el supuesto académico que inspiró a Donald Trump en su reforma arancelaria?

Bajo el liderazgo de Donald Trump, la política económica de Estados Unidos se destacó por ser una estrategia comercial confrontacional, centrada en la imposición de elevados aranceles, sobre todo en China. El mandatario republicano, desde el inicio de su gestión, defendió la necesidad de “blindar la industria de EE. UU., además de aumentar su competitividad y hacer frente a las prácticas comerciales injustas”. En este marco, un nombre llamó la atención de los medios y analistas: Ron Vara, presentado como el supuesto académico que habría inspirado a Trump en su formulación de políticas del gobierno.

Sin embargo, se reveló un detalle insólito con el paso de los días: Ron Vara no existe; es solo un personaje ficticio creado por Peter Navarro, uno de los principales asesores económicos de Donald Trump. El consejero del libertario usó este alter ego como “fuente” en varias de sus obras y declaraciones públicas, lo cual generó una polémica que destapa las pruebas de la actual guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.

¿Cómo surgió ‘Ron Vara’ y qué papel tuvo en la política arancelaria?

Ron Vara no fue producto del error, sino una invención deliberada. Según reconoció el propio Navarro, se trató de un juego de palabras (Ron Vara es un anagrama de Navarro) que utilizó durante años en sus textos académicos. “Era una broma entre colegas, una especie de firma literaria”, explicó el funcionario en una entrevista tras la exposición del fraude.

El diario The New York Times reveló que Ron Vara apareció por primera vez en 2001, en el libro If It’s Raining in Brazil, Buy Starbucks, donde fue descrito como un veterano de la Guerra del Golfo y economista formado en Harvard, al igual que Peter Navarro. Desde entonces, este personaje ficticio fue citado en varias obras del autor, aportando frases contundentes y sarcásticas que reforzaban sus argumentos con un tono coloquial y aparentemente popular.

El problema radica en que este personaje imaginario fue citado como autoridad para respaldar la política de aranceles que ha tensado las relaciones económicas entre Estados Unidos y sus principales socios. En medio del debate por las tarifas impuestas a productos chinos, varias publicaciones que circularon dentro del gobierno incluían referencias a opiniones de Ron Vara, como si se tratara de un economista real. Para muchos, esta estrategia revela el vacío argumentativo en el que se sustenta buena parte de la narrativa proteccionista de la actual administración.

El escándalo de Ron Vara: un golpe a la credibilidad de EE. UU.

En un contexto donde la guerra arancelaria genera efectos significativos globales, la polémica de Ron Vara debilita la credibilidad de Trump y la Casa Blanca, sobre todo en materia de política económica. La imposición de aranceles –por parte de Trump- provocó una reacción en cadena en los mercados, lo cual afecta a las grandes economías y a los países emergentes cuyas exportaciones dependen en gran medida del comercio con Estados Unidos.

Por su parte, China, el gran afectado por las medidas arancelarias, acusó a Trump de “actuar irresponsablemente”: “Sus acciones no responden a estudios técnicos, sino a intereses ideológicos y políticos”, sentenció el portavoz del Ministerio de Comercio chino. Organismos internacionales como el FMI también han manifestado su preocupación por el impacto prolongado de estas políticas, advirtiendo sobre el riesgo de una desaceleración económica global.

¿Qué dice esto sobre el enfoque económico de Trump?

El caso de Ron Vara ilustra una característica central de la gestión de Trump: el uso del relato como herramienta política. En lugar de recurrir a datos empíricos o estudios de expertos, el presidente ha preferido construir una narrativa basada en percepciones y figuras simbólicas que refuercen su discurso nacionalista. “Donald Trump no necesita hechos, necesita historias que respalden su visión del mundo”, señaló el economista Paul Krugman en un artículo de opinión.

Para los críticos, este enfoque pone en riesgo la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. La creación de un falso experto, lejos de ser una anécdota, representa una alerta sobre cómo se toman decisiones que afectan el comercio internacional. La credibilidad de Estados Unidos como actor económico confiable ha quedado en entredicho, justo cuando el país atraviesa un periodo de tensiones externas e internas.