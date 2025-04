Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump inició el viernes 11 de abril conversaciones con Rusia para explorar vías que conduzcan al final del conflicto en Ucrania. La reciente reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Steve Witkoff, enviado especial del mandatario estadounidense, marca un giro inesperado en la política exterior de Washington, que ahora apuesta por el acercamiento como estrategia.

La reunión, realizada en San Petersburgo, tuvo como objetivo principal buscar "una solución diplomática realista", según reveló un alto funcionario de la Casa Blanca. Witkoff, empresario y allegado de Trump, fue designado especialmente para este cometido, pese a no contar con experiencia previa en asuntos internacionales. "El presidente Trump cree que es momento de dejar de escalar el conflicto y empezar a negociar con responsabilidad", afirmó un portavoz del Gobierno.

¿Por qué Steve Witkoff fue elegido como enviado de Donald Trump?

La designación de Steve Witkoff generó críticas y escepticismo entre los analistas internacionales. A pesar de no ser un diplomático de carrera ni un experto en Europa del Este, su relación estrecha con el presidente Trump fue suficiente para otorgarle un rol determinante. "Witkoff es una figura de confianza para el presidente, alguien que puede representar su visión sin filtros burocráticos", explicó un asesor de la administración actual que prefirió mantener el anonimato.

Witkoff llegó a Moscú con una carta personal de Trump para Vladimir Putin, en la que el mandatario expresa su deseo de frenar el conflicto en Ucrania mediante un "nuevo comienzo en las relaciones bilaterales". Asimismo, sostuvo encuentros con miembros del Kremlin, incluyendo a asesores de política exterior, con quienes discutió propuestas para una eventual mesa de negociaciones. La prensa rusa calificó el acercamiento como "un gesto audaz" y resaltó la disposición del Kremlin a dialogar.

¿Qué espera lograr Estados Unidos con esta maniobra diplomática?

La administración Trump planteó esta ofensiva diplomática como parte de una nueva doctrina centrada en la "desescalada inmediata". Desde su regreso a la presidencia refirió en que su prioridad es poner fin a las hostilidades en Europa del Este. "La guerra en Ucrania representa un fracaso de la diplomacia internacional, y yo estoy aquí para corregir ese rumbo", declaró recientemente durante una rueda de prensa en Washington.

EE. UU. busca posicionarse como el actor central en cualquier acuerdo futuro que implique a Kiev y Moscú. Esta intención incomoda a algunos aliados europeos, quienes temen quedar al margen de un eventual pacto. No obstante, Trump defendió su postura argumentando que "la paz requiere liderazgo fuerte, no multitudes indecisas". Mientras tanto, en Ucrania, el Gobierno recibió la noticia con cautela, aunque no cerró la puerta a una posible negociación.

¿Cuál ha sido la reacción de Rusia y qué rol juega el Kremlin?

El Kremlin recibió con interés la propuesta estadounidense, aunque sin comprometerse públicamente a un plan concreto. Vladimir Putin, en declaraciones recogidas por la agencia TASS, aseguró que "Rusia siempre ha estado abierta al diálogo, pero no aceptará condiciones unilaterales".

Para Putin, el contacto con el enviado de Donald Trump representa una oportunidad de reposicionar a Rusia en el escenario internacional tras años de sanciones y aislamiento. Fuentes diplomáticas afirman que el líder ruso ve en Trump a un interlocutor más pragmático que sus predecesores. "Estamos preparados para escuchar, pero también para ser escuchados", expresó un vocero del Kremlin tras el encuentro.