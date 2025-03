La noche del domingo 23 de marzo, Rusia ejecutó un ataque aéreo masivo con drones contra diversas regiones de Ucrania, lo que provocó la muerte de al menos siete personas, de acuerdo con autoridades locales y los servicios de emergencia. Este bombardeo ocurrió en vísperas de unas negociaciones de alto el fuego que contarán con la mediación de Estados Unidos, previstas para el lunes 24 de marzo en Arabia Saudita. Las conversaciones se enfocarán en una posible tregua parcial, con especial atención en la protección de infraestructuras energéticas.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 147 drones durante el ataque. De ellos, 97 fueron derribados por las defensas antiaéreas y otros 25 fueron neutralizados por medio de contramedidas electrónicas. El resto logró impactar diversas ciudades del país, entre ellas Kiev, Odesa, Járkov, Sumy, Donetsk y Chernígov.

Rusia ataca Zaporiyia: siete muertos y un bebé herido

En el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, las fuerzas rusas ejecutaron una ofensiva de gran intensidad sobre la ciudad de Zaporiyia, ubicada en el sureste ucraniano, considerada una de las más afectadas en los últimos días. Como consecuencia de los ataques, se contabilizó siete personas fallecidas, entre ellas tres miembros de una misma familia. Asimismo, se reportó un número indeterminado de personas heridas, incluyendo un bebé de tan solo nueve meses que permanece en estado crítico.

Siete personas, incluidos tres miembros de una misma familia, murieron tras una ofensiva rusa sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Foto: AP

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó los ataques mediante su parte de guerra, en el cual indicó que fueron alcanzadas diversas instalaciones estratégicas ucranianas. "Se han atacado instalaciones de la infraestructura militar, desde aeródromos hasta almacenes de munición y zonas de concentración de tropas y equipos militares", precisaron las autoridades rusas. En el mismo comunicado, informaron que, como parte de la operación, lograron interceptar y derribar cinco bombas aéreas, cinco proyectiles del sistema HIMARS y un avión de combate Mig-29.

Enviado de Trump prevé avances hacia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

Durante una entrevista en el programa Fox News Sunday, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, expresó su expectativa de que las conversaciones previstas en Arabia Saudita el lunes 24 de marzo generen "avances concretos", en especial en torno a la posibilidad de un alto el fuego en el mar Negro que detenga el paso de embarcaciones entre ambas naciones. A partir de ese acuerdo, consideró que sería posible avanzar hacia una tregua total.

Steve Witkoff, expresó su esperanza de que las conversaciones del 24 de marzo en Arabia Saudita logren avances concretos hacia un alto el fuego en el mar Negro y abran paso a una tregua total. Foto: CNN

Ante la consulta sobre los temores de que el presidente ruso, Vladímir Putin, contemple expandir su influencia más allá de Ucrania, incluso si obtiene concesiones territoriales en ese país, afirmó: "Simplemente he dicho que no veo que (Putin) quiera apoderarse de toda Europa. Esta es una situación muy diferente a la que había en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no había OTAN. Tienes países que están armados allí. Le creo (a Putin) en este sentido. Y creo que los europeos también están comenzando a llegar a esa creencia. Pero, en cierto modo, no importa. Esa es una cuestión académica. La agenda es detener la matanza, detener la carnicería, terminemos con esto".

Zelensky rechaza ceder la planta nuclear a EE. UU.: "Pertenece al pueblo de Ucrania"

Mientras las fuerzas rusas intensifican sus ofensivas sobre territorio ucraniano, el presidente Volodímir Zelensky se mostró firme al rechazar que la planta nuclear ubicada en Zaporiyia pase a manos de EE. UU. Esta negativa se produjo luego de que la Casa Blanca afirmara que tanto el mandatario ucraniano como Donald Trump habían discutido la posibilidad de transferir la propiedad de las centrales nucleares como una medida para garantizar su seguridad.

Zelensky fue categórico al manifestar que "todas las centrales energéticas nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania", desmintiendo así las versiones difundidas desde Washington. La portavoz de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insinuado tras una conversación entre Trump y Zelensky que este último había aceptado ceder el control de la planta como la mejor vía para salvaguardar tanto la infraestructura nuclear como otros activos estratégicos del país.