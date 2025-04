Guerra de aranceles entre Estados Unidos y China: estos son los productos que comercian las potencias mundiales

Estados Unidos y China protagonizan una inédita guerra de aranceles. Ambas potencias mundiales, golpe a golpe, impactan en el mercado internacional. Trump presiona y pone contra las cuerdas a las naciones rebeldes, pero China responde con un rápido contragolpe. En la Casa Blanca anunciaron que subirán los aranceles a partir de este miércoles a 125%, mientras que en China revelaron que los aranceles de represalia serán de 84 % a las importaciones de productos estadounidenses.

Sin duda, es inminente un sismo en el mercado financiero internacional. China cuestionó públicamente los aranceles de Estados Unidos y dijo que no se retractaría de una guerra comercial. Lamentablemente, esta disputa se viene dando hace tres décadas y ninguna de las dos naciones quiere perder la batalla. Por este motivo, se verán afectados una serie de importantes productos que suelen comercializar.

¿Cuáles son los principales productos que comercializa Estados Unidos a China?

Estados Unidos consiguió un negocio clave en China, ya que en el 2024 exportó bienes por valor de US$ 143.500 millones, según el representante comercial estadounidense. Las principales exportaciones, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, son las siguientes:

Soja

Aeronaves civiles, motores y piezas

Microchips y microconjuntos, incluidas sus partes

Artículos farmacéuticos, incluidas vacunas

Petróleo (gas y combustible)

Automóviles y vehículos

Sin embargo, China acaba de aplicar un arancel del 84 % a los productos estadounidenses en represalia por los aranceles del gobierno de Trump. Por ende, estas exportaciones estadounidenses se verán afectadas a partir del jueves. Es importante destacar que algunos productos, como la soja, ya estaban sujetos a aranceles, aunque a un nivel mucho más bajo.

¿Cuáles son los principales productos que comercializa China a Estados Unidos?

La potencia asiática mandó un total de US$ 439.000 millones en productos a Estados Unidos en 2024. De esta forma, genera un déficit comercial para Estados Unidos de más de US$ 295.000 millones frente a China. Asimismo, la electrónica de consumo, es uno de los principales productos que Estados Unidos importó de China en 2024, según datos federales. Estos son los principales productos de exportación China.

Teléfonos móviles

Televisores

Computadoras portátiles

Consolas de videojuegos

Monitores

Todos los componentes que alimentan estos aparatos

Electrodomésticos, los juguetes y el calzado.

¿Qué opina la Comisión Arancelaria sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos?



La Comisión Arancelaria del Consejo del Estado de China reveló en un comunicado su incomodad con las medidas de Trump. “La escalada de aranceles de Estados Unidos sobre China es un error tras otro, que infringe gravemente los derechos e intereses legítimos de China y daña seriamente el sistema de comercio multilateral basado en reglas”, dijo la Comisión Arancelaria del gigante asiático.

No obstante, mediante un comunicado, en la Casa Blanca no se quedaron callados y respondieron: “Los países como China, que han elegido tomar represalias e intentar redoblar su maltrato a los trabajadores estadounidenses, están cometiendo un error. El presidente Trump tiene una voluntad de acero, y no se quebrará. Los chinos quieren llegar a un acuerdo, simplemente no saben cómo hacerlo”, enfatizó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.