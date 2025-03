Joven revela qué le preguntaron al regresar de Cuba con residencia CU6 en el aeropuerto de Miami: "Típicas de inmigración"

Viajar a Cuba y regresar a Estados Unidos es una experiencia que puede generar ansiedad entre los migrantes cubanos, especialmente por los controles migratorios en aeropuertos como el de Miami. Algunos temen perder su estatus o enfrentar interrogatorios extensos por parte de las autoridades, lo que ha llevado a muchos a compartir sus testimonios en redes sociales.

En medio de esta incertidumbre, una joven cubana de usuario @gretel_ap en TikTok relató su experiencia tras regresar de la isla. La joven asegura que el proceso fue rápido y sin mayores preguntas, a pesar de observar que otros fueron sometidos a revisiones adicionales. Esta historia ofrece una visión más clara de lo que pueden esperar quienes planean visitar Cuba y luego retornar a EE.UU.

¿La joven tuvo contratiempos en su reingreso?

Así como la joven, varios cubanos han compartido experiencias positivas al regresar de Cuba. De esta forma, la residente en Estados Unidos relató que, tras su segundo viaje a la isla y habiendo obtenido su residencia bajo la categoría CU6 de la Ley de Ajuste Cubano, el oficial de inmigración en Miami únicamente le preguntó de dónde venía y revisó sus documentos y los de su bebé de seis meses, sin más cuestionamientos.

Ella enfatizó que no le hicieron otras preguntas ni enfrentó dificultades adicionales. Además, mencionó que conoce a otros cubanos con experiencias similares, intentando transmitir tranquilidad a quienes temen regresar a EE.UU. después de visitar la isla. Según su testimonio, si una persona no ha tenido problemas legales desde su entrada al país, no debería enfrentar inconvenientes al viajar a Cuba.

Casos de revisiones adicionales y preocupaciones

Sin embargo, no todos los testimonios son iguales. Algunos cubanos han reportado haber sido llevados a revisión secundaria o enfrentado preguntas más detalladas al regresar de Cuba. Por ejemplo, una usuaria de la misma nacionalidad comentó que su esposo fue enviado a "el cuartico" debido a un problema con la toma de huellas. Otro usuario señaló que, al aplicar a la ciudadanía, quienes entraron por frontera pueden ser cuestionados si viajan a Cuba.

Estas experiencias generan preocupación en algunos miembros de la comunidad, especialmente entre aquellos que han solicitado asilo político, ya que podrían enfrentar más preguntas sobre las razones de su viaje a Cuba. Ante la diversidad de experiencias, es recomendable que los cubanos que planean viajar a Cuba y regresar a Estados Unidos tengan en cuenta lo siguiente: