Putin acepta alto al fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania, pero lo retrasa con condiciones

El posible alto al fuego de 30 días para la guerra entre Rusia y Ucrania parece un poco más lejano. Luego de que Zelensky aceptara la propuesta del pacto, presentada por Estados Unidos durante una reunión en Arabia Saudita, Donald Trump anunció que conversaría con el presidente de Rusia para que también lo apruebe. Este 14 de marzo, Vladimir Putin ha dado una respuesta y es un "sí" con condiciones.

"Estamos de acuerdo con las propuestas para poner fin a las hostilidades, pero partimos de la base de que esta tregua debe conducir a una paz duradera y abordar las causas profundas de esta crisis", expresó el mandatario ruso en un discurso ante la prensa. Así también, ha indicado que había enviado indicaciones suplementarias a Donald Trump por medio del emisario estadounidense Steve Witkoff.

La respuesta del presidente ruso ha sido calificada como "manipuladora" por el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky. "Todos hemos escuchado las palabras muy predecibles y muy manipuladoras de Putin en respuesta a la idea de esa tregua", dijo en declaraciones públicas. Así también, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiga, juzgó que era una "cortina de humo".

Rusia retrasa alto al fuego con Ucrania

"Cuando el señor Witkoff entregue todas las informaciones al presidente Trump, determinaremos el momento para una conversación", aclaró Putin, en un discurso donde habló sobre su postura ante la propuesta de alto al fuego.

"Vemos que es Rusia la que quiere continuar su agresión, continuar la guerra. Ucrania dijo claramente 'sí' al alto el fuego", comentó el ministro ucraniano Andii Sibiga ante la prensa. “El resto de sus palabras son solo una cortina de humo”, resaltó.

Por su lado, Donald Trump ha apreciado que la respuesta rusa no está terminada. "Una declaración muy prometedora, pero incompleta", aseveró. "Ahora vamos a ver si Rusia está allí o no. Y si no están, será un momento muy decepcionante para el mundo”, agregó.

Países de G7 ofrecen apoyo a Ucrania

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el G7 (Grupo de los siete), foro que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, han oficializado su apoyo a Ucrania y advirtió de posibles sanciones adicionales a Rusia si no acepta el alto al fuego. "Creo que vamos por buen camino para emitir una declaración contundente. Confío en que así será", manifestó la ministra canadiense Melanie Joly ante la prensa, antes de la presentación del texto final.

En Canadá, tras una reunión, el grupo declaró: "Los miembros del G7 reafirman su indefectible apoyo a Ucrania en la defensa de su integridad territorial".