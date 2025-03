El pez borrón, el animal "más feo del mundo": no necesita cazar para comer y vive a más de 600 metros de profundidad

El pez borrón, considerado el animal más feo del mundo, ha sido elegido "pez del año" por el Mountains to Sea Conservation Trust, atrayendo la atención sobre especies vulnerables. Foto: BBC

En las profundidades del océano, frente a las costas de Nueva Zelanda y Australia, habita una criatura que lógica estética y científica: el pez borrón. Reconocido mundialmente como el animal más feo del mundo, el Psychrolutes marcidus ha capturado la atención de internet con su rostro deformado y además acaba de ser galardonado como el “pez del año” por la organización Mountains to Sea Conservation Trust. Esta elección, impulsada por una votación ciudadana que alcanzó los 5.583 votos —una cifra récord—, pretende visibilizar a especies poco carismáticas que enfrentan graves amenazas en sus hábitats naturales.

Con 1.286 votos, el pez borrón superó a otras especies como el pez reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus). Su popularidad, sumada a su vulnerabilidad frente a la pesca de arrastre, lo convierte en una figura clave para promover el cuidado de la fauna marina en ecosistemas olvidados por la opinión pública.

Una criatura adaptada al extremo: cómo el pez borrón sobrevive donde casi nada vive

El Psychrolutes marcidus habita entre los 600 y los 1.700 metros de profundidad, donde la presión del agua es más de 100 veces superior a la atmosférica. A esa altitud submarina, su cuerpo blando y de baja densidad le permite flotar sin esfuerzo sobre el lecho marino. Carece de vejiga natatoria, esqueleto rígido y musculatura fuerte, lo que lo vuelve ineficaz fuera de su entorno natural.

Su extraña apariencia fuera del agua se debe a los efectos de la descompresión al ser extraído. “Lo que vemos en la superficie no es su verdadero aspecto. Es como juzgar a alguien por una foto borrosa”, explicó Konrad Kurta, portavoz del Mountains to Sea Conservation Trust, al medio The Guardian. Esta especie también destaca por su longevidad —puede vivir hasta 130 años— y su comportamiento reproductivo. Las hembras depositan hasta 100.000 huevos, los cuales cuidan hasta su eclosión.

Víctima silenciosa del fondo marino: la amenaza de la pesca de arrastre al pez más feo del mundo

Pese a no ser objetivo directo de pesca, el pez borrón cae con frecuencia en redes de arrastre dirigidas a especies como el pez reloj anaranjado. Nueva Zelanda es responsable del 80% de su captura global, lo que ha encendido las alarmas entre ambientalistas. La Environmental Law Initiative advirtió que la actividad amenaza a numerosos peces de aguas profundas, cuyos hábitats son extremadamente frágiles.

Aaron Packard, vocero de la entidad, sostuvo: “Una victoria para el pez borrón es también una victoria para el pez reloj anaranjado. Ambas especies comparten el mismo destino”. Aunque el pez borrón no cuenta con depredadores conocidos, su supervivencia está comprometida por acciones humanas. Desde 2006, se han propuesto restricciones a la pesca de arrastre en alta mar, sin éxito. Hoy, su protección depende de la conciencia pública y de iniciativas como el concurso del pez del año, que busca fomentar el interés por la biodiversidad marina y la conservación de especies que rara vez aparecen en los titulares.