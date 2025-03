Lo mejor de Nueva York: conciertos y actividades imperdibles del 20 al 26 de marzo

Nueva York vibra con música y cultura sin descanso. Desde el jazz de Gabriel Chakarji hasta el vallenato de Gusi, la ciudad ofrecerá eventos para todos los gustos. Además, el Festival Future Stages traerá propuestas innovadoras de música, danza y tecnología.

Este jueves 20 de marzo, el Instituto Cervantes acoge al Gabriel Chakarji Trio en el marco del ciclo “Amster Yard Sounds”, mientras que Alex Cuba sorprenderá a sus fanáticos en el Kupferberg Center for the Arts. ¿Qué otros eventos marcarán la agenda cultural de la ciudad?

Conciertos imperdibles en Nueva York: jazz, vallenato y más

La semana comienza con un espectáculo único este jueves 20 de marzo, cuando el Instituto Cervantes de Nueva York presente al Gabriel Chakarji Trio. A las 7:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar del talento del pianista venezolano Gabriel Chakarji, ganador de un Grammy, quien lidera este grupo junto al bajista Ben Tiberio y el baterista Eviatan Slivnik.

El viernes 21 de marzo, el Sony Hall será el escenario para Gusi, un reconocido cantautor colombiano, quien se presentará con su “Solo Tuyo Tour”. Gusi, conocido por su fusión de vallenato, cumbia y tropi-pop, hará vibrar a los fanáticos con éxitos como “Locos Dementes” y “Solo Tuyo”. Con esta gira, el artista recorre 20 ciudades de Estados Unidos, prometiendo un show lleno de energía y ritmo.

El 22 de marzo, será el turno de Alex Cuba, quien llevará su tour “No More Empty Words” al Kupferberg Center for the Arts en Flushing. Este cantante cubano-canadiense, ganador de 2 premios Juno y 4 Grammy Latinos, deleitará a sus fans con sus letras profundas y su estilo único que mezcla el pop con influencias cubanas. Sin duda, un evento que no se puede perder.

Los fanáticos podrán sumergirse en la armonía y el ritmo de Gabriel Chakarji Trio, una fusión de talento que resuena en cada nota. Foto: The Jazz Gallery

¿Qué actividades destacan en Nueva York esta semana?

La agenda cultural de Nueva York va más allá de la música. Desde el viernes 21 de marzo, el Juilliard Center albergará el Festival Future Stages, una función que une la tecnología con las artes escénicas. La inauguración estará a cargo de “Our Future Voices: Music and Technology of the Americas”, una colaboración entre Juilliard y Carnegie Hall que explorará cómo la digitalización transforma la danza y el teatro.

El Lincoln Center también será protagonista con el lanzamiento de “Legacy”, el último álbum de la pianista y vocalista Ariadne Trujillo, en un concierto gratuito el viernes 21 de marzo. Trujillo, figura clave del jazz latino y afrocubano, ha colaborado con leyendas como Paul Simon y Wynton Marsalis, y promete una velada inolvidable.

Para los amantes de la danza, el Centro de Artes Escénicas LaGuardia (LPAC) presentará “Boda Mexicana” el domingo 23 de marzo. La Compañía de Danza Mexicana Calpulli narrará, a través del baile, los rituales de cortejo y matrimonio de las costumbres indígenas e hispanas en México, en un espectáculo lleno de historia y tradición.