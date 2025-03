Eclipse solar parcial en Nueva York: a qué hora y donde verlo este 29 de marzo

En Nueva York, el fenómeno iniciará a las 6:44 a.m., con una cobertura solar de solo unos minutos. En Portland, Maine, alcanzará el 64% de cobertura del Sol. Foto: Observatorio.info

El 29 de marzo, la Luna pasará frente al Sol, provocando un eclipse parcial mientras su sombra se proyecta sobre el Océano Atlántico, afectando áreas de Estados Unidos y Canadá. Este eclipse solar parcial será visible en Nueva York.

El eclipse comenzará antes del amanecer, lo que significa que el Sol estará parcialmente cubierto al salir sobre el horizonte de la ciudad. Esto ofrecerá solo unos minutos para disfrutar del fenómeno celestial antes de que concluya.

¿Dónde y a qué hora ver el eclipse solar parcial en Nueva York?

El eclipse solar parcial del 29 de marzo será visible en gran parte de Europa, África occidental, el este de Canadá y el noreste de Estados Unidos. En Nueva York, el fenómeno podrá observarse a las 6.44 a.m., mientras que en Buffalo será a las 7.02 a.m., según la tabla de la NASA. Sin embargo, para los residentes de Nueva York, el momento será algo complicado. El eclipse comenzará antes del amanecer, lo que significa que el Sol ya estará parcialmente cubierto cuando se eleve sobre el horizonte de la ciudad, ofreciendo solo unos minutos para disfrutar del espectáculo antes de que termine.

La tabla de la NASA muestra la cronología del eclipse del 29 de marzo. Cuanto más al norte se esté en el noreste, mayor será la cobertura solar. Por ejemplo, en Portland, Maine, se alcanzará una cobertura del 64%, mientras que en Washington D. C., solo se verá una pequeña franja del Sol cubierta, con un 1%.

¿Cómo ver el eclipse solar parcial en Nueva York este 29 de marzo?

A diferencia de un eclipse solar total, en el que la sombra de la Luna cubre completamente al Sol durante varios minutos, un eclipse parcial no permite observar directamente al Sol sin protección ocular en ningún momento.

Para ver un eclipse parcial, es necesario utilizar gafas de eclipse solar certificadas durante todo el evento. Estas gafas deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2 para la observación directa del Sol, según la Sociedad Astronómica Americana.

Las gafas de sol convencionales no son seguras para ver un eclipse parcial o anular, ya que permiten que pase más luz solar de la que es segura para los ojos.

¿Cómo ver de forma segura un eclipse solar?

Ha transcurrido casi un año desde el eclipse solar total de abril. Si planea reutilizar sus gafas para eclipse, asegúrese de verificar que los cristales no tengan rayones ni daños. No las use si están deterioradas o si los filtros solares están sueltos.

Para los niños que no pueden seguir instrucciones o mantener los anteojos puestos, lo mejor es observar el eclipse de manera indirecta, usando un proyector estenopeico o viendo un video en vivo del evento en línea. Un eclipse parcial también puede observarse indirectamente a través de las sombras que se pueden crear con las manos u otros objetos.