El mundo de la aventura y las redes sociales llora la trágica partida de Andrew Cross, creador del canal Desert Drifter en YouTube, quien falleció a los 36 años. Reconocido por sus exploraciones y documentales sobre la naturaleza, Andrew sufrió un grave accidente el 31 de enero en Colorado. Tras semanas de lucha en cuidados intensivos, su familia enfrentó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital, despidiéndolo en un ambiente de amor y respeto.

La noticia de su fallecimiento fue compartida a través de una emotiva publicación en el sitio web CaringBridge por su hermana, Jenna Spooner, quien destacó el amor y la paz que rodearon sus últimos momentos. Andrew dejó una huella imborrable en la comunidad de seguidores que lo acompañaron en cada aventura a través de su canal en YouTube.

Tras semanas en la unidad de cuidados intensivos, la familia de Andrew Cross tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición no mostró mejoría, y los especialistas confirmaron que no había posibilidades de recuperación. "Sabemos que una vida así no es lo que Andrew deseaba, ni es la voluntad de Dios para él", expresó su hermana.

El día anterior a su fallecimiento, Andrew fue colocado en un respirador móvil y recorrió la unidad de cuidados intensivos, un gesto con el que el personal del hospital quiso rendirle tributo. "Todo el personal se alineó en el pasillo como una forma de honrarlo", recordó Jenna sobre ese momento lleno de respeto y admiración. Rodeado de familiares y amigos, Andrew partió en un ambiente de paz y cariño. "Su espíritu está libre", escribió su hermana en un mensaje de despedida.

¿Qué pasó con el youtuber Andrew Cross?: el terrible accidente que cambió su vida

El accidente que cambió la vida de Andrew Cross ocurrió cuando un vehículo lo impactó violentamente por detrás mientras esperaba en un semáforo en Colorado. El golpe fue devastador y lo dejó con graves lesiones cerebrales, por lo que fue sometido a una cirugía de emergencia.

Las investigaciones sobre esta tragedia revelaron detalles alarmantes. El conductor responsable, identificado como Ragnar Nickolas Kristl, enfrenta cargos por homicidio imprudente, conducción temeraria y manejar bajo los efectos de sustancias. Las autoridades señalaron que Kristl habría estado intoxicado al momento del impacto. Ahora, el caso avanza en la justicia mientras familiares y seguidores de Andrew exigen justicia.