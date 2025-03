La nueva lista roja de Donald Trump vetaría el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de América Latina, Asia, África y el Caribe. Foto: composición LR/AFP/El País/The New York Times

Las políticas migratorias de Donald Trump vuelven a generar preocupación. Su administración trabaja en una nueva prohibición de viajes, más estricta que las anteriores, que restringiría el ingreso de ciudadanos de varios países de América Latina, Asia, África y el Caribe a Estados Unidos.

Un borrador preliminar menciona la creación de una "lista roja", que incluiría a países cuyos ciudadanos tendrían prohibido entrar a Estados Unidos, según información proporcionada por The New York Times. También se contemplan listas "naranja" y "amarilla", con restricciones parciales o advertencias previas. Aunque la medida aún no es oficial, la posible implementación afectaría a miles de personas que buscan ingresar o reasentarse en el país.

Si la nueva prohibición de viajes entra en vigor, ciudadanos de los países en la lista roja no podrán ingresar a Estados Unidos. Foto: composición LR

¿Qué países estarían en la 'lista roja' de Donald Trump?

Según fuentes del gobierno citadas por The New York Times, la nueva lista roja incluiría a naciones que ya habían sido afectadas por la prohibición de viajes de Donald Trump en su primer mandato. Entre ellas se encuentran:

Cuba

Irán

Libia

Corea del Norte

Somalia

Sudán

Siria

Venezuela

Yemen

En esta ocasión, Afganistán también sería agregado a la lista, una medida que afectaría a miles de ciudadanos con visas especiales por su colaboración con las fuerzas estadounidenses. Además, Pakistán podría estar incluido debido a inquietudes sobre seguridad y la efectividad de sus controles de antecedentes.

Listas "naranja" y "amarilla" de Donald Trump

La propuesta de Donald Trump también contempla dos listas adicionales:

Lista naranja: impondría restricciones parciales a ciertos países.

impondría restricciones parciales a ciertos países. Lista amarilla: daría un plazo para que los países corrijan deficiencias antes de ser incluidos en las listas más severas.

El Departamento de Estado (DOS), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deben presentar la lista definitiva antes del 21 de marzo de 2025. Aún no está claro si la medida afectará a personas con visas vigentes o residencia permanente.

¿Cómo afectaría la lista roja a los inmigrantes?

Si la nueva prohibición de viajes entra en vigor, ciudadanos de los países en la lista roja no podrán ingresar a Estados Unidos. Aquellos en la lista naranja enfrentarán restricciones parciales, mientras que los países en la lista amarilla tendrán un tiempo para cumplir con nuevas regulaciones.

Para inmigrantes con visas aprobadas o en proceso, esta medida podría significar cancelaciones o retrasos. También generaría mayores dificultades para quienes buscan asilo o una vía legal para residir en Estados Unidos.