Los inmigrantes que tengan esta visa no ingresarán a Estados Unidos desde el 14 de marzo: conoce si serás afectado

A partir del 14 de marzo de 2025, una serie de cambios importantes afectarán a los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. Estos cambios impactarán a ciertos grupos de solicitantes que han dependido de programas de visado especiales para trabajar y vivir en el país. Las nuevas medidas de inmigración están generando preocupación entre aquellos que han utilizado estos canales legales para mantener su estatus migratorio.

Con estos ajustes, las autoridades estadounidenses buscan unificar y actualizar su sistema de control de visas, lo que podría complicar el proceso para algunos migrantes. La transición hacia nuevas normativas crea incertidumbre, especialmente para quienes ya se encontraban en medio de procedimientos.

¿Cuál es la visa que no te dejará entrar a Estados Unidos?

La visa EB-4, destinada a ciertos trabajadores religiosos, expirará el 14 de marzo de 2025. Según el sitio oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), esta visa ya no permitirá la entrada o ajuste de estatus para aquellos que no sean ministros religiosos. Esta medida afectará a los solicitantes que no cumplan con los nuevos requisitos establecidos.

USCIS advierte que aquellos que no completen su trámite antes de la fecha límite no podrán continuar con el proceso para ingresar a Estados Unidos bajo esta categoría. El cambio afecta principalmente a trabajadores religiosos no ministros y sus familiares, quienes se verán obligados a buscar otras alternativas.

¿Quiénes pueden solicitar la visa EB-4 en Estados Unidos?

La visa EB-4 está destinada a un grupo específico de inmigrantes. Según el USCIS, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios para poder acceder a ella. Estos son los principales grupos elegibles para solicitarla:

Ministros religiosos.

Trabajadores religiosos con funciones específicas dentro de la comunidad religiosa.

Empleados de organizaciones religiosas.

Requisitos para solicitar la visa EB-4 en Estados Unidos

Para solicitar la visa EB-4, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el USCIS. Entre ellos se incluyen:

Ser trabajador religioso o ministro con una oferta de trabajo específica.

Demostrar que se ha trabajado en una ocupación religiosa calificada durante al menos dos años.

Cumplir con las normativas de seguridad y antecedentes migratorios.

Estas son las condiciones clave, según la fuente oficial del USCIS.