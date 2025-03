Tiktoker vegetariana come tacos mexicanos tras 9 años sin comer carne, "los comería todos los días"

La gastronomía mexicana es reconocida mundialmente por su riqueza y diversidad, capaz de tentar incluso a los paladares más estrictos. Este fue el caso de Flor Rivero, una tiktoker argentina con miles de seguidores, quien, tras casi una década sin consumir carne, decidió hacer una excepción para probar los emblemáticos tacos mexicanos.

El momento fue documentado y compartido en su cuenta de TikTok, donde la joven relató cómo llegó a esta decisión y mostró su reacción al probar los tradicionales tacos de suadero y de bistec. Su video no tardó en hacerse viral, acumulando más de 500 mil reproducciones y cientos de comentarios de mexicanos que le recomendaron nuevos lugares y sabores para seguir explorando la riqueza culinaria del país.

Esta fue su reacción al probar el famoso platillo mexicano

Durante su estancia en la Ciudad de México, Flor Rivero compartió con sus seguidores que, tras nueve años de ser vegetariana, había decidido volver a comer carne y qué mejor manera de hacerlo que con los icónicos tacos mexicanos.

En su primer video, la influencer mencionó: "Fui vegetariana por nueve años. Y hoy voy a comer tacos. Resulta que estoy en México y dije: ‘¿Por qué no probar los tacos acá, ya que estoy volviendo a comer carne?’". Para su primera experiencia, acudió a un reconocido local de tacos donde pidió un taco de suadero, una de las opciones más populares entre los mexicanos.

Tras el primer bocado, su reacción fue inmediata: "No sé si esto está bien, pero cómo me gusta la comida de México. Dios, qué sabroso. Como experiencia de comer carne, es buenísimo y sabroso". La emoción y la sorpresa en su expresión dejaron en claro que los tacos mexicanos habían superado sus expectativas.

Así reaccionaron algunos usuarios al video

El video de Flor no solo captó la atención de sus seguidores, sino que rápidamente se convirtió en tendencia en TikTok. La sección de comentarios se llenó de mensajes de usuarios mexicanos que celebraban su decisión y la animaban a probar más platillos de la gastronomía del país. "Los tacos callejeros son los mejores, ahí es donde está la verdadera magia", "bienvenida al lado oscuro, ahora no podrás parar"; fueron algunos comentarios que se leyeron en la publicación.

Siguiendo los consejos de los usuarios, Flor visitó un puesto de tacos callejeros y grabó su segunda experiencia. Esta vez, probó tacos de bistec y su reacción fue aún más entusiasta: "Uh no, está increíble. Tenían razón, los callejeros están mucho mejor. Esto es un peligro porque yo comería tacos todos los días de mi vida. Definitivamente me elevaron todos los estándares. Me encanta".

La irresistible tentación de los tacos mexicanos

La historia de Flor Rivero es solo una prueba más de cómo la comida mexicana conquista a cualquier persona, sin importar sus hábitos alimenticios. Su amplia variedad de sabores, texturas y combinaciones convierten a los tacos en uno de los platillos más irresistibles a nivel mundial.

Flor no es la primera persona que rompe su dieta por la comida mexicana, y probablemente tampoco será la última. TikTok se ha convertido en el escenario perfecto para que extranjeros prueben la gastronomía mexicana y compartan sus experiencias con el mundo.