El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este martes 4 de marzo entran en vigencia los aranceles del 25 % para México y Canadá. Resaltó que no hay "margen" para que los gobiernos de dichos países puedan negociar un cambio para esta medida, que ya había anunciado el último 4 de febrero. Además, señaló que se empezaría a aplicar un arancel adicional del 10% sobre importaciones chinas, el doble de lo que se había impuesto en la mencionada fecha.

"No hay margen para México o para Canadá. Los aranceles están listos", dijo para la prensa, desde una conferencia en la Casa Blanca. Para justificar su medida, nuevamente, mencionó que el tráfico de fentanilo se movilizaba a través de esos países hasta llegar a Estados Unidos. "Será muy costoso aprovecharse de este país, robarnos el dinero, los empleos, nuestras fábricas y negocios, y esperar no ser castigados. Están siendo castigados con aranceles. Es un arma muy poderosa", declaró Trump.

Canadá, México y China son responsables de más del 40% de importaciones que llegan a Estados Unidos. Según Chad Bown, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional, citado para un informe de The New York Times, los aranceles propuestos por Trump superan cualquier medida comercial previa. La medida posiblemente lleve a los impuestos a las importaciones a niveles que no se veían desde la década de 1940, lo que podría afectar tanto a consumidores como a empresas.

“Es probable que aumentar los aranceles de cero a 25 por ciento de la noche a la mañana trastoque mucho más a esas cadenas de suministro norteamericanas, ahora muy integradas, que cualquier cosa que haya hecho el presidente Trump en su primer mandato", advirtió Bown en entrevista con NYT.

Wall Street tras anuncio de Trump sobre aranceles

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída debido a la incertidumbre generada por los anuncios del expresidente Donald Trump. El anuncio de que los aranceles para México y Canadá entrarían en vigor sin posibilidad de negociación, habría preocupado a los inversionistas. Como resultado, los principales índices bursátiles bajaron significativamente, lo que significa que la mayoría de empresas perdieron valor en la bolsa.

El Dow Jones (que representa a 30 de las empresas estadounidenses más grandes) perdió un 1,5%; el S&P 500 (que agrupa a 500 empresas de distintos sectores) un 1,8%; y el Nasdaq (compuesto por empresas tecnológicos) un 2,6%, siendo este último el más afectado.

Aranceles para productos agrícolas desde el 2 de abril

El presidente de Estados Unidos también anunció que, a partir del 2 de abril, impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas. A través de un mensaje en su red social Truth Social, alentó a los agricultores estadounidenses a producir más para el mercado interno, sin dar detalles sobre qué productos específicos serán afectados o si habrá excepciones.

"A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender dentro de Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril. ¡Diviértanse!", escribió Trump en su publicación.