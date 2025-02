Casa Blanca acusa a gobierno de México de tener alianza con cárteles de drogas: aranceles son "hasta que coopere"

La Casa Blanca ha acusado al gobierno mexicano de tener una alianza con cárteles de drogas. En la publicación vía X, indica que ello es un peligro para la seguridad de Estados Unidos y que los recientes aranceles implementados permanecerán "hasta que México coopere en la lucha contra las drogas". También se anunciaron impuestos para Canadá y China, del 25% y el 10%.

"Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos", dice el post de la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

La Casa Blanca ha publicado una hoja informativa donde oficializa su acusación hacia el gobierno mexicano. "El gobierno de México brindó refugios seguros para que los cárteles se involucraran en la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos, que colectivamente han llevado a la muerte por sobredosis a cientos de miles de víctimas estadounidenses", indica el documento.

Comunicado de la Casa Blanca

Presidenta de México rechaza acusación

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año", expresó Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en redes sociales.

Aranceles para México, Canadá y China

La implementación de aranceles consiste en un 25% para productos procedentes de México y Canadá, a excepción del gas y petróleo canadienses, a los que se aplicará un 10%. A China también se le impondrá un 10%. La medida fue anunciada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este 10 de enero.

"Los aranceles entrarán en vigor, mañana, sobre Canadá y la razón de ello es que tanto Canadá como México han permitido una invasión sin precedentes de fentanilo ilegal, que está matando a ciudadanos estadounidenses, además de la entrada de inmigrantes ilegales a nuestro país", dijo Leavitt. Cabe mencionar que, a diferencia de lo anunciado por la portavoz, medios locales canadienses reportaron, previamente, que una notificación informó que la implementación arancelaria entrará en vigencia el martes.

¿Qué es el Fentanilo?

El fentanilo es una droga considerada 50 veces más potente que la heroína. De acuerdo a la Administración de Control de Drogas (DEA), es consumida por medio de inhalación, se fuma o se toma por vía oral en pastillas o comprimidos. Puede ser vendida sola o combinada con heroína y otras sustancias. También se ha identificado en pastillas falsificadas que imitan otras drogas.

Los efectos que produce son similares al de otros opioides, como la relajación, euforia, sedación y, en ciertos casos, náuseas y depresión respiratoria. "La sobredosis puede causar estupor, cambios en el tamaño de las pupilas, piel húmeda, cianosis, coma e insuficiencia respiratoria que pueden provocar la muerte", advierte la DEA.

Se estima que los cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, importan precursores químicos principalmente desde China para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos dentro del país. Posteriormente, lo trafican hacia EE.UU., utilizando rutas tradicionales del narcotráfico.

La respuesta de México ante los aranceles

Ante la amenaza de los aranceles, Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, ha asegurado que tiene un "plan A, un plan B y un plan C", y que está dispuesta a mantener el diálogo con Estados Unidos. No obstante, no ha brindado detalles específicos acerca de cómo procedería ante la implementación de impuestos aduaneros que ahora será una realidad.

Por otro lado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha declarado que si se impone un arancel generalizado a bienes mexicanos, afectará principalmente a los consumidores estadounidenses. “Los consumidores de Estados Unidos se verían afectados porque tendrán precios más altos, menor disponibilidad de productos y habrá afectaciones en las cadenas de suministro. Si esta tarifa se impusiera enfrentarían precios más altos en supermercados, autos y camionetas, en productos electrodomésticos, equipo médico”, dijo.