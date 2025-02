Hombre fue denunciado por estafar y robar a su madre de 87 años: vendió la casa y se quedó con su jubilación

Una docente jubilada de 87 años acusa a su hijo de manipulación y fraude tras la venta de su casa y el desvío de su jubilación. La comunidad se conmociona ante el caso de José Walter Avellaneda Flores, quien se encuentra prófugo.

María Isabel “Pocha” Flores, de 87 años, ha denunciado a su propio hijo, José Walter Avellaneda Flores, por presunta estafa. Según la denuncia, el ex candidato a concejal por el radicalismo habría engañado a su madre para que firmara documentos que le permitieron transferir la propiedad de su casa en Caleta Olivia, Santa Cruz. Además, se le acusa de haberse apropiado de parte de su jubilación.

El caso salió a la luz en diciembre de 2024, cuando Daniel Avellaneda, otro hijo de la mujer y reconocido chef internacional, regresó de Europa para pasar las fiestas con su madre. Durante su visita, descubrió que su hermano había manipulado a la jubilada para quedarse con la propiedad familiar. “Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo”, declaró Daniel, quien asegura que nunca firmó ningún documento relacionado con la transacción.

¿Cómo se produjo la estafa?

De acuerdo con la denuncia presentada, José Walter Avellaneda Flores habría convencido a su madre de firmar un documento bajo el pretexto de que necesitaba su autorización para acceder a un plazo fijo que supuestamente había dejado su padre, fallecido en 2022. Sin embargo, el documento resultó ser una transferencia de propiedad, lo que permitió al acusado poner la casa a su nombre y posteriormente venderla.

“No me encontraba bien, era deplorable mi estado, y me llevó a firmar no sé qué papel”, recordó “Pocha” Flores en una entrevista con Canal 2.

Acciones legales y búsqueda de justicia

El abogado de la familia, Daniel Aybar, quien también es juez de Faltas en la ciudad, ha confirmado que se han presentado los recursos legales necesarios para revertir el fraude. “No sabemos el paradero del acusado ni cuándo será notificado, pero hemos entregado todas las pruebas a la Justicia”, afirmó Aybar, quien destacó que el acusado podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.

La causa penal está siendo investigada por el fiscal Alexis Quintana, titular de la Fiscalía N° 2 de Caleta Olivia, mientras que el juez Gabriel Contreras, del Juzgado de Instrucción N° 2, se encargará de instruir el caso. En el ámbito civil, la jueza de Familia, Rosa González, está al frente de la situación.

El dolor de una madre traicionada

A pesar de que José Walter Avellaneda Flores aún no ha sido localizado por las autoridades, “Pocha” Flores ha expresado su deseo de no volver a verlo. “Yo no quiero verlo más, ni que venga a mi casa. Yo anulo todo, él tomó mi autoridad y la de Daniel”, afirmó la jubilada, quien se siente despojada de su hogar y de su seguridad financiera.

La mujer lamentó la situación en la que se encuentra, afirmando: “¿A dónde voy a ir yo? Aparte sin tener un peso porque me usó todo”. “Estoy a la deriva, esta es mi casa. Es la casa que me dejó mi padre”, añadió, visiblemente afectada por la traición de su hijo. “Me manipulaba todo, a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer y comprar los remedios”, reveló.

Un llamado a la justicia y la esperanza de redención

En un emotivo mensaje, “Pocha” Flores se dirigió a su hijo con palabras de dolor y decepción: “Vos no sos un hijo para mí, has muerto para mí”. Afirmó que no cree que su hijo tenga “un corazón para arrepentirse” de las acciones que ha tomado en su contra. “Dios es todopoderoso, pero no vas a tener perdón de Dios. Me robaste todo”, concluyó, dejando claro el profundo impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida.