Rusia envía soldados heridos con muletas de vuelta al frente de batalla contra Ucrania, según CNN

En un giro alarmante en la guerra en Ucrania, Rusia está devolviendo al combate a soldados heridos, incluso aquellos que aún requieren muletas para moverse, según testimonios obtenidos por CNN. Esta práctica ha sido reportada por diversas fuentes y ha generado preocupación internacional sobre las condiciones y estrategias empleadas por el ejército ruso en el conflicto con Ucrania.

Según un informe de inteligencia británica, "es muy probable que el personal ruso herido esté siendo enviado de vuelta a las operaciones de combate en Ucrania con heridas sin curar, a menudo usando muletas". Esta situación refleja la presión que enfrenta el sistema médico militar ruso, que se encuentra sobrecargado debido al elevado número de bajas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Se estima que Rusia ha sufrido alrededor de 830.000 bajas, de las cuales más de 400.000 han requerido tratamiento médico lejos del frente.

Las pruebas sobre el “reciclaje” de soldados rusos

Según un funcionario que habló con CNN bajo anonimato, el “uso de soldados heridos indica que Moscú está manejando sus problemas de personal sin recurrir a una movilización general”. Un video publicado por la 59ª brigada ucraniana, que opera cerca de la ciudad estratégica de Pokrovsk, muestra a un soldado ruso con muletas en ambos brazos tratando de ponerse a cubierto. Se desplaza lentamente, a pesar de ser consciente del dron ucraniano sobre él y el peligro que enfrenta.

Soldados rusos heridos son "reciclados" por su Ejército y enviados nuevamente a la guerra. Foto: CNN.

Se han publicado otros videos que muestran el traslado forzoso de los heridos al frente. Uno de ellos muestra a un hombre herido, cuyo nombre CNN no revela por razones de seguridad, siendo arrastrado por hombres con uniforme de combate fuera de un hospital militar en Yeysk, una ciudad en el sur de Rusia, ubicada en la región de Krasnodar.

"¿Qué diablos están haciendo conmigo, por qué? Me operaron ayer, ¡maldita sea!", expresa. Luego, mirando a la cámara, agrega: "Me dirijo a todos los habitantes de Rusia y quiero mostrarles a todos lo que le está pasando a uno de nuestros dignos soldados de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa". Dentro del vehículo, muestra su pierna gravemente herida, donde recientemente fue operado de una gran lesión, comenta. También levanta la mano lesionada y dice: "No tengo un dedo; también me lo cosieron ayer. Solo puedo moverme con muletas".

El alarmante testimonio de un soldado ruso

Otro video, aparentemente publicado en enero por blogueros militares rusos, muestra a una unidad rusa, probablemente del 20º Ejército, en un bosque, usando chalecos antibalas y uniforme de combate. El hombre que graba comenta: "Así es como vamos a una misión de combate. Esto es tan absurdo". El camarógrafo añade: "¡Ahora también les darán ametralladoras y chalecos antibalas y los enviarán! ¿Cómo es posible?".

Un soldado expresa: "Luché cinco veces, dos heridas graves y una lesión cerebral severa". Menciona que el hospital lo declaró apto solo para el servicio sin armas. "Ahora me cuelgan las armas y me llevan al frente sin problemas. El 20º Ejército es impresionante así", dice, levantando los pulgares.

Un soldado ruso herido en Vovchansk huyó de Rusia tras recibir tratamiento y un mes de permiso, al saber que los heridos serían enviados de nuevo al frente, según CNN. Foto: HCH.

Otro soldado, al ver pasar a compañeros heridos, comenta: "Se están llevando a los chicos con muletas para recibir las armas, ¡qué mie***!". Según los soldados, la unidad se dirige a Makiivka para un posible despliegue en combate. Un funcionario de la inteligencia de defensa ucraniana mencionó que habían observado la creciente presencia de soldados rusos heridos en "zonas de combate activo" durante los últimos seis meses. Atribuyó el uso de estos soldados a un intento de los mandos de ocultar las bajas y su incapacidad para hacer entrar y salir a las tropas de las zonas de combate cuando es necesario.