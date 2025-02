Trump asegura que Zelensky y Putin tendrán que "juntarse" para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 21 de febrero que los mandatarios Volodymyr Zelensky, de Ucrania y Vladimir Putin, de Rusia tendrán que "unirse" para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. "Creo que el presidente Putin y el presidente Zelensky tendrán que juntarse. Porque ¿Saben qué? Queremos acabar con la muerte de millones de personas", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Antes, el republicano había señalado que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin al conflicto bélico. Además, acusó a los dirigentes de Francia y Reino Unido de no hacer nada para alcanzar la paz. "He tenido muy buenas conversaciones con Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe", manifestó el mandatario de EE. UU..

Trump y los continuos ataques contra Zelensky

A pesar de la reciente solicitud de reunión entre Zelensky y Putin, Donald Trump ha intensificado sus críticas contra el líder ucraniano esta semana. Su acercamiento a Putin ha generado preocupaciones sobre una posible fractura en la relación entre Washington y Ucrania, país que depende del apoyo estadounidense para enfrentar a Rusia.

Mientras Trump llamó "dictador" al mandatario ucraniano, Zelensky respondió acusándolo de "vivir atrapado en la 'burbuja de desinformación'". Foto: RTVE.

"Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", aseguró Trump en referencia a Zelensky. Asimismo, Trump calificó a Zelensky como un "dictador sin elecciones" y, el miércoles pasado, afirmó que los rusos han tomado "mucho territorio" en Ucrania, lo que les da "las cartas" en la negociación. Este viernes 21 de febrero, el mandatario republicano reiteró su negativa a responsabilizar a Moscú por la invasión de Ucrania en febrero de 2022. En una entrevista con Fox Radio, reconoció que "Rusia atacó", pero sostuvo que los líderes occidentales "no deberían haberles dejado atacar".

Sobre Zelensky Trump añadió: "Llevo años observando a este hombre, mientras sus ciudades son demolidas (…) Le he visto negociar sin cartas, no tiene ninguna carta, es como para hartarse". Además, consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, no está interesado en alcanzar la paz. "No necesita un acuerdo, porque si quisiera, se quedaría con todo el país (Ucrania)". Por otro lado, Trump acusó al mandatario francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro británico, Keir Starmer, de no tomar medidas concretas para poner fin al conflicto. Ambos líderes tienen previsto reunirse con Trump de manera separada la próxima semana.

Ucrania "comenzó la guerra" y no Rusia, señala Trump

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump expresó: "Rusia fue atacada. Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que lo hiciera. Cada vez que digo: 'Oh, no es culpa de Rusia', las noticias falsas siempre me critican, pero Biden dijo cosas equivocadas, Zelensky dijo cosas equivocadas y fueron atacados por alguien mucho más grande y fuerte".

En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, Trump aseguró que "él es el único motivo por el que está habiendo diálogo". "Si yo no estuviera involucrado, no estarían hablando y Rusia continuaría pasando por Ucrania. Se ha apoderado de muchas tierras y seguiría avanzando si no fuera por mí. No hablarían en absoluto. Soy la única razón por la que están hablando", dejó en claro el mandatario.

Acuerdo de ayuda entre EE. UU. y Ucrania

En el contexto de la ayuda estadounidense a Ucrania, Trump se refirió a un reciente borrador de acuerdo presentado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que busca garantizar la continuidad de la asistencia a cambio de acceso a minerales críticos. Sin embargo, Zelensky se mostró reticente a firmar el acuerdo, argumentando que no estaba preparado para proteger los intereses de su país.

Estados Unidos presentó a Ucrania un documento sobre acceso a sus minerales. Foto: AP News.

Trump consideró que el viaje de Bessent fue "una pérdida de tiempo", aunque su asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, sugirió que Ucrania está cerca de firmar el acuerdo. "Zelensky va a firmar ese acuerdo y eso se va a ver a muy corto plazo. Y eso es bueno para Ucrania", concluyó Waltz, destacando la importancia de una asociación económica con Estados Unidos.