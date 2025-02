Óscar 2025: 'Aún estoy aquí', la película que podría conseguir el primer Óscar para Brasil

Aún estoy aquí (o I’m Still Here) es una de las mejores películas del año. Ambientada en Río de Janeiro en la década de los 70, retrata la vida familiar de Eunice, casada con el exparlamentario Rubens Paiva. En las primeras escenas, los Paiva despiden con una fiesta a su hija mayor, que viajará a Europa, pero la reunión y las fotografías frente al mar resultarán los últimos recuerdos de la familia, ya que el político es llevado por el gobierno militar.

La cinta, dirigida por Walter Salles, está nominada al Óscar a mejor película. El guion se basa en la novela de Marcelo Paiva, hijo del exdiputado que fue encarcelado. “Walter dice: ‘este Estado invade el corazón de mi familia’”, comenta el actor Selton Mello en una entrevista a la que tuvo acceso La República. “Es una pieza de época que refleja la actualidad. Es una película que habla de los años 70, que nos dice: no cometamos los mismos errores. Es una película de memorias y Walter lo hace de una forma muy delicada y elegante”.

La protagonista, Fernanda Torres, está nominada a mejor actriz. Ha ganado los Globos de Oro y ha sido entrevistada por los principales medios de Hollywood por ponerse en la piel de Eunice y retratar su lucha a través de décadas. “No sonrían”, le dice el fotógrafo al personaje y a sus hijos cuando la desaparición de Rubens ya es noticia internacional. A pesar de conocer la violencia del régimen, sonríe a las cámaras. “Es Brasil en su mejor momento musical y un día, la dictadura militar, este régimen autoritario entró a esta casa y se llevó al padre. Es una película sobre el autoritarismo en el corazón de una familia”, señala Torres.

Su madre es Fernanda Montenegro, la primera brasileña en ser nominada al Óscar a mejor actriz en 1998 por Estación central, también dirigida por Salles. Montenegro asume el protagónico en la última parte de Aún estoy aquí.

“Mi madre me recordaba mucho a Eunice: la inteligencia, una especie de mujer con los pies en la tierra y valiente. Es una forma de feminidad. Tiene tanto que ver con mi infancia que creo que se volvió universal por eso”, dice Torres, entrevistada por la ganadora del Óscar, Jessica Chastain para Interview Magazine. “No quería hacer un melodrama de su vida. Sentí la carga cuando Walter me invitó. Le dije: ‘Es una mujer tan increíble que no podemos hacer una telenovela’. Y Walter me ayudó mucho en eso. Creo que perseguía el realismo. Es muy raro hacer realismo porque todo suena a ficción, especialmente en los años 70. Fue un gran director al no permitir que eso sucediera”.

En España, el director acaba de ganar el Goya a mejor película iberoamericana. A la prensa española le dijo que es una película oportuna sobre la memoria colectiva. “La extrema derecha se aprovecha de la mala educación y la desinformación. El cine puede contrarrestar eso”. Aún estoy aquí, está nominada, además, a mejor película internacional y podría darle a Brasil su primer Óscar.