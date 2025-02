Trump minimiza a Zelensky en negociaciones de paz de Ucrania: "No creo que él sea tan importante como para estar en las reuniones"

En una reciente entrevista con el presentador Brian Kilmeade, el presidente Donald Trump expresó dudas sobre la necesidad de incluir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, en las negociaciones destinadas a resolver la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump afirmó que "Zelensky hizo un muy mal trabajo en la negociación hasta ahora", al referirse al descontento del líder del régimen de Ucrania por no haber sido invitado a las conversaciones.

"No creo que él sea tan importante como para estar en las reuniones, para ser honesto con usted. Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", afirmó Trump. Estas declaraciones han generado controversia y han sido interpretadas como un desaire hacia Zelensky en un momento crítico para Ucrania.

¿Por qué Trump considera "prescindible" a Zelensky en las negociaciones?

Trump argumenta que la presencia de Zelensky en las conversaciones ha complicado la posibilidad de alcanzar acuerdos efectivos. Según el presidente estadounidense, "Zelensky ha estado en reuniones durante tres años con un presidente que no sabía qué demonios estaba haciendo. Ha estado en reuniones durante 3 años y no se hizo nada".

Trump afirmó que Zelensky "hizo un muy mal trabajo en la negociación hasta ahora". Foto: El Mundo.

Además, Trump sugirió que la guerra podría haberse evitado o resuelto rápidamente si se hubieran tomado decisiones diferentes: "Número uno, no deberías haber tenido una guerra. Y si la tuviste, deberías haberla resuelto y solucionado inmediatamente". Estas afirmaciones indican que Trump responsabiliza, al menos en parte, a Zelensky por la prolongación del conflicto. Por otro lado, el presidente de EE.UU. calificó a Zelenski como "un comediante de éxito modesto", afirmando que logró persuadir a su país para "gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca debió comenzar".

¿Qué implicaciones tiene la exclusión de Zelensky en las conversaciones de paz?

La posible marginación de Zelensky en las negociaciones podría tener múltiples consecuencias. Por un lado, podría debilitar la posición de Ucrania en la mesa de diálogo, al limitar su capacidad para influir en los términos de un acuerdo y comprometiendo su soberanía. Además, excluir al líder ucraniano podría generar descontento entre la población ucraniana y socavar la legitimidad de cualquier acuerdo alcanzado sin su participación directa.

Por otro lado, algunos analistas sugieren que la ausencia de Zelensky podría facilitar un entendimiento más rápido entre Estados Unidos y Rusia, aunque esto podría ser a expensas de los intereses ucranianos. En última instancia, la exclusión de Zelensky plantea preguntas sobre la equidad y la sostenibilidad de cualquier solución al conflicto que no cuente con la plena participación de Ucrania.

Trump: "Rusia podría haber sido disuadida"

En la conversación, Trump insistió en que el conflicto armado pudo haberse evitado, destacando que Rusia pudo haber sido disuadida de sus planes "muy fácilmente". El republicano expresó: "Rusia atacó, pero no había razón para que atacara, podían haberlo disuadido (al presidente de Rusia, Vladímir Putin)", dijo. "Cada vez que digo que 'no es culpa de Rusia', me atacan con noticias falsas, pero les digo que Biden dijo cosas equivocadas. Zelenski dijo cosas equivocadas. Pero Rusia podría haber sido disuadida muy fácilmente".

Trump señaló que Putin busca un acuerdo con Ucrania, pero advirtió que, si lo quisiera, podría tomar el control total del país. Foto: Anadolu Ajansi.

Trump enfatizó que "esa guerra nunca debería haber ocurrido", aclarando que no buscaba mejorar la imagen de Putin. Además, señaló que en aquella situación, "ellos no sabían cómo dialogar", ya que "todo lo que dijeron estaba equivocado". El presidente de EE. UU. aseguró que Putin "busca llegar a un acuerdo" con Ucrania, pero precisó que "podría quedarse con todo el país si quisiera".