¡Impactante robo en vivo! Periodistas de UNOTV registran asalto mientras cubrían otro caso en Argentina

La inseguridad en Argentina sigue generando preocupación, y un reciente asalto en vivo lo dejó en evidencia. Durante la cobertura de un caso de delincuencia en El Palomar, Buenos Aires, un equipo de reporteros de UNOTV fue testigo de un nuevo crimen.

Mientras entrevistaban a un vecino sobre un robo ocurrido días atrás, los periodistas presenciaron el momento exacto en que un automóvil fue sustraído. Todo quedó registrado en cámara, incluyendo la desesperada reacción de la víctima, quien acababa de bajarse del vehículo por unos segundos.

El momento exacto del robo: testimonio de los reporteros

El hecho ocurrió el 14 de febrero, cuando Roberto, el dueño del automóvil robado, dejó su vehículo momentáneamente para entregar un ramo de flores. En cuestión de segundos, los delincuentes aprovecharon la oportunidad y se llevaron el automóvil.

La escena tomó por sorpresa a los periodistas, quienes en plena transmisión exclamaron:

“¡Para, para, para! Acaban de robar, chicos, acaban de robar. ¡Perdón, esto es increíble! Robaron un auto.”

El propio Roberto, aún en shock, confirmó el robo ante las cámaras:

“Sí, sí, me robaron, me robaron el auto. Recién lo vi, me lo robaron. Estaba repartiendo flores.”

El vehículo sustraído fue identificado como un Toyota Etios gris, placas NTF 441. Desde el estudio, los periodistas de UNOTV reaccionaron con asombro y consultaron sobre la frecuencia de estos hechos en la zona.

Operativo policial: persecución y captura de un sospechoso

Minutos después del robo, las autoridades fueron alertadas y desplegaron un operativo de búsqueda. Gracias al rápido accionar policial, el automóvil fue localizado horas más tarde, lo que dio inicio a una persecución.

Como resultado, la policía logró capturar a F.C., un joven de 20 años, identificado como uno de los ladrones. Sin embargo, su cómplice logró escapar y hasta el momento permanece prófugo.

El robo ocurrió en la intersección de Bulnes 2595 y L. de Guerriero, cerca de una parada de colectivo. Justo en ese momento, los reporteros estaban entrevistando a José, un vecino de la zona, sobre un violento asalto perpetrado días antes por un grupo de seis delincuentes.

Inseguridad en El Palomar: un problema recurrente dentro de Argentina

El hecho evidenció la creciente inseguridad en El Palomar, donde los residentes han denunciado un aumento en los robos. Según testimonios locales, los crímenes son frecuentes, y los delincuentes actúan sin temor a ser capturados.

En los últimos meses, los ataques delictivos en la zona han aumentado, generando preocupación en la comunidad. Algunos de los delitos más comunes incluyen:

Robos de vehículos en plena vía pública.

Asaltos a mano armada en paradas de colectivo.

Ingresos violentos a viviendas.

Hurtos en negocios locales.

A pesar de haber sido víctima del robo, Roberto decidió continuar con su entrega de flores y, con resignación, expresó:

“Gonzalo te lo manda, me robaron el auto recién.”

Este caso, captado en vivo por las cámaras de UNOTV, refuerza la preocupación de los vecinos sobre la falta de seguridad en el área.