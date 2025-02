¡Atención beneficiarios del IFARHU! Noticias del tercer pago de PASE-U 2024: ¿es necesario activar la Tarjeta Clave Social para cobrar el desembolso?

El tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año académico 2024 está en la mira de miles de estudiantes y sus familias. Aunque el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) aún no ha anunciado la fecha exacta del desembolso, las autoridades han indicado que este podría efectuarse a finales de febrero.

El PASE-U, que pronto será renombrado como Programa de Apoyo Económico (PAE) por el Ministerio de Educación (Meduca), tiene como objetivo garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo mediante un apoyo financiero. Sin embargo, hay requisitos que deben cumplirse para acceder al beneficio, así como causales de suspensión del pago.

¿Se debe activar la Tarjeta Clave Social para recibir el tercer pago 2024 del PASE-U?

Una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios del PASE-U es si deben activar la Tarjeta Clave Social para recibir el pago. De acuerdo con la información oficial del IFARHU, no es necesario activarla, ya que esta se mantiene activa a pesar de que no tenga saldo en la cuenta. Además, no se bloquea durante los periodos de vacaciones.

El pago se deposita directamente en la cuenta asignada a cada estudiante, por lo que los beneficiarios solo deben verificar su saldo cuando se realice el desembolso. Es recomendable que los estudiantes y sus acudientes estén atentos a los canales oficiales del IFARHU para confirmar la fecha exacta de la acreditación de los fondos.

¿Cuánto recibirán los estudiantes en el tercer pago del PASE-U 2024?

El monto que recibirán los estudiantes en este tercer pago depende del nivel educativo en el que se encuentren. Según el esquema de asignación del PASE-U, los beneficiarios recibirán los siguientes montos:

Educación primaria: B/.90.00 cada tres meses (B/.270.00 anuales).

B/.90.00 cada tres meses (B/.270.00 anuales). Educación premedia: B/.120.00 cada tres meses (B/.360.00 anuales).

B/.120.00 cada tres meses (B/.360.00 anuales). Educación media: B/.150.00 cada tres meses (B/.450.00 anuales).

Este programa busca apoyar a los estudiantes con recursos para la compra de uniformes, útiles escolares, libros y transporte, con el objetivo de reducir la deserción escolar en Panamá.

Razones por las que un estudiante puede perder el PASE-U

El Meduca ha establecido normativas que regulan la entrega del PASE-U, con el fin de garantizar que el beneficio se otorgue a quienes cumplan con los requisitos académicos y disciplinarios. A continuación, se detallan las principales causas de suspensión del pago:

Inasistencia escolar: No cumplir con el porcentaje de asistencia requerido en primaria, premedia y media. Expulsión del estudiante por razones disciplinarias. Uso inadecuado del dinero otorgado por el programa. Falsificación o adulteración de documentos para acceder al beneficio. No asistir a las reuniones de seguimiento académico y de conducta programadas por el centro educativo. Infracciones a la ley penal, confirmadas por sentencia en firme. Cambio a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos del programa. Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante al beneficio. No participar en el taller de escuela para padres, de carácter obligatorio.

Además, el Meduca ha informado que los estudiantes que repetirán grado dos veces consecutivas perderán el derecho a recibir el PASE-U, independientemente de su nivel educativo.

Requisitos para recibir el tercer pago del PASE-U 2024

Para acceder al tercer pago del PASE-U 2024, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el IFARHU y el Meduca. Entre ellos se encuentran:

Aprobar el año escolar en curso.

en curso. Cumplir con la asistencia mínima obligatoria en su centro educativo.

en su centro educativo. No estar suspendido o expulsado por faltas disciplinarias.

por faltas disciplinarias. Asistir al taller de escuela para padres , en el caso de los acudientes.

, en el caso de los acudientes. No haber cometido fraude documental para obtener la beca.

Se recomienda a los beneficiarios y sus familias mantenerse informados a través de los medios oficiales del IFARHU para evitar inconvenientes con el desembolso del pago.