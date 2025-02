Las tropas de Corea del Norte están lejos del frente de combate en Kursk desde mediados de enero, asegura Corea del Sur

Desde mediados de enero de 2025, las tropas norcoreanas desplegadas en la región rusa de Kursk han estado ausentes de las líneas de combate, según informó este martes 4 de febrero el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Estas fuerzas, enviadas en noviembre de 2024 para apoyar a Rusia contra la ofensiva ucraniana, han sufrido bajas significativas que han llevado a su retirada temporal del frente.

El despliegue inicial de aproximadamente 11.000 soldados norcoreanos en Kursk tenía como objetivo reforzar las defensas rusas ante los avances ucranianos. Sin embargo, en menos de tres meses, estas tropas han experimentado una reducción considerable debido a las altas bajas en combate. Informes de inteligencia británica estiman que alrededor de 4.000 soldados norcoreanos han sido puestos fuera de combate, de los cuales aproximadamente una cuarta parte han fallecido.

El informe del NIS sobre el retiro de las tropas norcoreanas

El Servicio Nacional de Inteligencia informó que las fuerzas norcoreanas fueron retiradas de las líneas de combate debido al elevado número de bajas. Esta declaración respalda recientes informes publicados por The New York Times. Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, el NIS reveló: "Desde mediados de enero no ha habido signos que muestren el despliegue de tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk que participen en la batalla".

La incorporación de tropas norcoreanas a las filas rusas se debió a la autorización de EE. UU. a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, según New York Times. Foto: La Tercera.

La semana pasada, Oleksander Kindratenko, portavoz de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, aseguró que las tropas norcoreanas “abandonaron los frentes hace aproximadamente tres semanas”. Su retirada se produjo luego de haber sido desplegadas a finales de 2024, en el marco de un acuerdo de cooperación militar entre Pyongyang y Moscú.

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido informaron el pasado 24 de enero que el Ejército de Corea del Norte ha sufrido "alrededor de 4.000 bajas" en los enfrentamientos en Kursk, donde habría desplegado aproximadamente 11.000 soldados. Según el reporte, "del total, aproximadamente una cuarta parte han muerto en combate".

Corea del Norte y Rusia: ¿Se rompe la alianza?

Si bien las fuerzas norcoreanas se han replegado momentáneamente, es probable que retornen al campo de batalla tras completar un período de entrenamiento adicional. La relación entre Corea del Norte y Rusia, lideradas por Kim Jong-un y Vladimir Putin, respectivamente, podría consolidarse aún más, facilitando nuevos despliegues y una mayor cooperación militar. No obstante, ambos gobiernos deberán evaluar las lecciones derivadas de esta retirada para optimizar su desempeño en futuras misiones conjuntas.

Expertos consideran que la alianza entre Rusia y Corea del Norte podría fortalecerse aún más, con una cooperación militar más estrecha. Foto: Los Angeles Times.

Dos semanas atrás, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso a Pyongyang un intercambio de prisioneros, ofreciendo la entrega de dos soldados norcoreanos capturados a cambio de militares ucranianos retenidos en Rusia. La respuesta de Corea del Norte a esta oferta aún no ha sido divulgada, mientras Ucrania continúa exigiendo la liberación de sus prisioneros.

El futuro de las tropas norcoreanas tras el conflicto en Rusia

Aunque actualmente las tropas norcoreanas se encuentran alejadas del frente, no se descarta su regreso tras un periodo de reentrenamiento y reevaluación de tácticas. Fuentes de inteligencia sugieren que este retiro podría ser temporal, con el objetivo de mejorar la preparación y reducir futuras bajas. La situación en Kursk continúa siendo dinámica, y la participación de las fuerzas norcoreanas podría reanudarse dependiendo de las necesidades estratégicas y las decisiones tomadas por los altos mandos militares de ambos países.

La retirada de las tropas norcoreanas del frente en Kursk subraya los desafíos inherentes a las alianzas militares internacionales y la complejidad de las operaciones conjuntas en conflictos contemporáneos. La evolución de esta colaboración será determinante para el desarrollo futuro de las hostilidades en la región.