Cuánto tiempo pueda quedar detenido una persona en migraciones de Estados Unidos, según el ICE

Las detenciones migratorias en Estados Unidos han incrementado en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre quienes enfrentan procesos de deportación. La incertidumbre sobre el tiempo que puede permanecer una persona bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una de las mayores inquietudes de los afectados y sus familias.

En muchos casos, la permanencia en centros de detención depende de varios factores, como el proceso legal, la disposición de documentos o las políticas migratorias vigentes. Pero ¿qué establece la ley sobre los plazos máximos?

EE. UU.: ¿cuánto tiempo puede durar una detención en migración?

De acuerdo con la normativa de ICE, una persona puede estar privada de su libertad hasta 90 días mientras se define su situación migratoria. Durante este período, el gobierno debe gestionar su deportación o revisar si existen motivos para reconsiderar su caso.

Si después de este tiempo no ha sido expulsada, las autoridades deben justificar la retención. En algunos escenarios, la deportación no es inmediata, como cuando el país de origen rechaza recibir a la persona o cuando no hay documentos que prueben su nacionalidad.

Cada situación es evaluada por ICE de manera individual para determinar si es necesaria la detención o si puede enfrentar su proceso en libertad. Foto: Milenio

¿Qué pasa si la deportación de Estados Unidos no se concreta tras 90 días?

Cuando la expulsión no es posible, ICE evalúa si libera al detenido o lo mantiene bajo custodia hasta encontrar una solución. En muchos casos, la liberación depende de la colaboración del inmigrante en la obtención de documentos de viaje.

Si la agencia considera que aún puede ejecutar la deportación, puede prolongar la detención hasta 180 días. Al cumplirse este plazo, se realiza una nueva revisión para determinar si la persona sigue retenida o si se le otorga la libertad bajo ciertas condiciones.

Razones por las que un migrante puede ser detenido en Estados Unidos

Las autoridades migratorias tienen la facultad de detener a individuos por diversas razones, entre ellas:

Ingreso irregular: quienes entran sin autorización pueden ser puestos bajo custodia.

Violaciones migratorias: incluye el vencimiento de visas o incumplimiento de requisitos.

Antecedentes penales: un migrante con historial criminal tiene mayor posibilidad de ser retenido.

Riesgo para la seguridad pública: si se considera que representa una amenaza, puede ser detenido.

Cada caso es analizado antes de una detención

Antes de privar de libertad a una persona, ICE analiza distintos factores, como el historial del migrante, sus conexiones familiares en EE. UU. y la posibilidad de que represente un peligro. Cada situación es evaluada de manera individual para determinar si es necesaria la detención o si puede enfrentar su proceso en libertad.