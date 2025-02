Muy buenas noticias para inmigrantes en Nueva York: estas personas recibirán hasta US$92.5 millones por ser detenidos por ICE

La ciudad de Nueva York ha anunciado una compensación de US$92,5 millones para más de 20.000 inmigrantes que fueron detenidos entre 1997 y 2012. Esta medida surge tras la demanda colectiva Onadia vs. City of New York, que busca reparar el daño causado por detenciones prolongadas.

Desde el 1 de abril de 1997 hasta el 21 de diciembre de 2012, muchos inmigrantes fueron retenidos más allá de sus fechas de liberación debido a solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este fallo judicial representa un avance significativo en la defensa de los derechos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Los afectados podrán reclamar su parte de la compensación, incluso si no cuentan con registros concretos de detención. Los abogados encargados del caso validarán la información a través de archivos municipales. Además, los familiares de inmigrantes fallecidos también podrán presentar reclamos.

Detalles de la demanda Onadia vs. City of New York

La demanda colectiva Onadia vs. City of New York se centra en las violaciones de derechos sufridas por inmigrantes que fueron detenidos en instalaciones correccionales de Nueva York. Las autoridades locales, al recibir órdenes del ICE, prolongaron las detenciones más allá de lo permitido, lo que llevó a la presentación de esta demanda.

Las órdenes del ICE solicitaban que los inmigrantes fueran retenidos hasta 48 horas adicionales para investigar su estatus migratorio. Sin embargo, en muchos casos, estas detenciones se extendieron a días e incluso meses, lo que generó un impacto negativo en la vida de miles de personas.

¿Quiénes son elegibles para la compensación?

Los beneficiarios de esta compensación son inmigrantes de diversas nacionalidades que fueron detenidos en Nueva York entre 1997 y 2012. Para participar en el proceso de reclamación, no es necesario contar con registros específicos de detención, ya que los abogados se encargarán de validar la información necesaria.

Además, los familiares de inmigrantes que hayan fallecido durante este periodo también podrán presentar un reclamo, siempre que el solicitante sea un administrador designado por un tribunal. Esta inclusión busca garantizar que las víctimas y sus familias reciban la justicia que merecen.

Cómo reclamar la compensación

Los inmigrantes que cumplan con los requisitos establecidos podrán iniciar el proceso de reclamación a través de los abogados encargados del caso. Es fundamental que los interesados se mantengan informados sobre los pasos a seguir y los plazos establecidos para presentar sus solicitudes.

La compensación de US$92,5 millones representa un paso importante hacia la reparación de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Este fallo judicial no solo busca compensar a los afectados, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.