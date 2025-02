Nuevas fechas en el calendario de pago del Ifarhu 2025: los beneficiarios de las becas ya saben cuándo van a cobrar la plata

El calendario de pago del Ifarhu 2025 sufrió un cambio de fechas. En cuestión de horas, el Gobierno de Panamá entregará el primer desembolso de becas nuevas en beneficio de los estudiantes universitarios que aún no cobran los subsidios del año 2024.

Si eres uno de los beneficiarios de las becas, es fundamental que estés atento a la fecha y el lugar de cobro que te corresponde. Además, debes asegurarte de contar con toda la documentación requerida para evitar inconvenientes en el momento del retiro. El calendario de pago del Ifarhu 2025 lo puedes ver en las siguientes líneas.

¿Cuáles son las nuevas fechas del calendario de pago del Ifarhu 2025?

Del lunes 3 al jueves 6 de febrero del 2025, el Ifarhu pagará las becas nuevas a los estudiantes de la Universidad de Panamá (todas las facultades de Panamá Centro). La institución, mediante un comunicado difundido en las redes sociales, dio a conocer que 1.800 alumnos que presentaron sus documentos en el 2024 podrán recibir los cheques en el gimnasio A del campus Harmodio Arias Madrid (domo) en Curundú.

Si formas parte de este grupo de beneficiarios y no puedes cobrar la beca en las fechas que estipula el calendario de pago, no te preocupes, ya que el Ifarhu realizará una reprogramación. Esta solución también aplica para los panameños que no entreguen la documentación requerida.

Calendario de pago del Ifarhu: ¿cuándo cobrar las becas nuevas?

El Ifarhu develó un nuevo calendario de pago de las becas nuevas. Repasa el cronograma y qué universidades cobran en cada fecha.

Lunes 3 de febrero del 2025

Centro universitario: Universidad de Panamá

Facultad: facultades en general

Centro de pago: domo de la Universidad de Panamá (Curundú)

Horario: 7.00 a. m. a 2.00 p. m.

Martes 4 de febrero del 2025

Centro universitario: Universidad Tecnológica de Panamá, UDELAS y UMIP

Facultad: facultades en general

Centro de pago: oficinas Ifarhu sede central

Horario: 7.00 a. m. a 2.00 p. m.

Miércoles 5 de febrero del 2025

Centro universitario: Universidad Santa María La Antigua, ISAE, Universidad del Istmo, Universidad Interamericana de Panamá, Universidad Latina, Universidad Americana, Umecit y Ganexa

Facultad: facultades en general

Centro de pago: oficinas Ifarhu sede central

Horario: 7.00 a. m. a 2.00 p. m.

Jueves 6 de febrero del 2025

Centro universitario: universidades privadas en general

Facultad: facultades en general

Centro de pago: oficinas Ifarhu sede central

Horario: 7.00 a. m. a 2.00 p. m.

Viernes 7 de febrero del 2025

Centro universitario: universitarios que no asistieron a la fecha correspondiente en general

Facultad: facultades en general

Centro de pago: oficinas Ifarhu sede central

Horario: 7.00 a. m. a 2.00 p. m.

¿Qué necesito para cobrar las becas nuevas del Ifarhu 2024?

Para cobrar las becas nuevas del Ifarhu 2024, los universitarios necesitarán los siguientes documentos: