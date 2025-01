Las orcas y los delfines, no podrán regresar jamás a la tierra firme debido a su extrema adaptación en el entorno acuático. Así lo afirma un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B, donde investigadores analizaron más de 5,600 especies de mamíferos. Este fenómeno está respaldado por la Ley de Dollo, que asegura que las transformaciones evolutivas complejas no pueden revertirse completamente.

Hace millones de años, los antecesores de estos cetáceos abandonaron la tierra para regresar al océano, iniciando un proceso evolutivo irreversible. Adaptaciones como la transformación de sus extremidades en aletas y cuerpos hidrodinámicos han permitido su supervivencia en el agua, pero han eliminado su capacidad de desplazarse o sobrevivir en tierra.

Orcas y delfines han desarrollado características únicas, como pulmones especializados y cuerpos diseñados para nadar largas distancias.

La Ley de Dollo: cuando la evolución no tiene vuelta atrás

La Ley de Dollo, formulada por el paleontólogo Louis Dollo, establece que un organismo que ha alcanzado un nivel avanzado de especialización no puede revertir su evolución a formas ancestrales. Este principio explica por qué orcas y delfines, cuyos ancestros eran mamíferos terrestres hace 250 millones de años, han perdido por completo su capacidad de regresar a tierra.

Bruna Farina, investigadora de la Universidad de Friburgo, afirmó: “Una vez que los cetáceos superan el umbral crítico de adaptación acuática, su evolución sigue un camino sin retorno”. Esta dependencia al océano los hace especialmente vulnerables a cambios climáticos y alteraciones de su hábitat.

Adaptaciones marinas extremas en orcas y delfines

El paso evolutivo hacia la vida marina transformó sus cuerpos: las extremidades se convirtieron en aletas, desarrollaron pulmones especializados para largas inmersiones y una dieta exclusivamente marina. Estas adaptaciones, esenciales para la vida en el océano, han hecho imposible su supervivencia en ambientes terrestres.

Sin embargo, estas especializaciones son una "trampa evolutiva", como lo describe el investigador Virag Sharma. Los cetáceos, al depender completamente del océano, están expuestos a amenazas como la contaminación, el calentamiento global y la sobreexplotación de los recursos marinos.